Dos gotas de agua: Pedro Pascual, el doble de Pedro Pascal que se luce como “The Mandalorian”

Pedro Pascal suele ser viral en Chile por el gran cariño que ha cultivado con su público en nuestro país. Aunque, esta vez no es precisamente él quien está causando furor en redes, sino que otro chileno: El autodenominado Pedro Pascual.

Se trata de un doble del actor de Hollywood, quien sorprendió en internet con su impresionante parecido con el protagonista de las serie The Mandalorian. De hecho, es justamente este personaje el que aparece en un viral.

Pero, ¿dónde se puede ver a este Pedro Pascual? Él colabora con un emprendimiento de lavado de autos que justamente sigue la misma temática de dicho personaje, ya que el nombre del lugar es “Star Wash“, convenientemente.

Hay un doble chileno de Pedro Pascal que se llama “Pedro Pascual” y creo que es la información innecesaria que necesitas para partir este día jueves… pic.twitter.com/ISnYN1C2WB — Groogrux (@Huachuped) March 14, 2024

¿Quién es Pedro Pascual?

Se trata de Fernando Monserrat, un joven que descubrió su parecido con el también chileno de una manera muy curiosa: “Todo partió cuando trabajaba en una tienda de videojuegos y mis compañeros de trabajo y clientes me hacían notar que me encontraban parecido a Pedro Pascal“, relató a La Cuarta.

“Era la época de Games of Thrones y The Mandalorian y la gente buscaba muchos juguetes y cosas de esas dos series (…) Siempre me gustó Star Wars y quería hacer un cosplay al respecto“, relató junto con hacer alusión a que ya le estaba tomando el peso a las sugerencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Monserrat (@elpedropascual)

Hasta que un día se armó de entusiasmo y lo intentó: “Justo salió The Mandalorian, así que aproveché el parecido. Todos mis conocidos decían que lo intentara ya que calzaba todo”, señaló.

Los resultaron fueron positivos desde el comienzo y hoy tiene más de 10 mil seguidores.

Más tarde se animó también a crear una cuenta de Instagram como @elpedropascual, donde suele subir material que realiza como imitador. Incluso, en algunas de las fotos que sube junto a capturas de Pascal podría resultar difícil saber quién es quién.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Monserrat (@elpedropascual)

