¡Salud! Pisco chileno fue destacado entre los 50 mejores licores del mundo y superó al peruano

Sin duda que la gastronomía y el vino chileno son motivo de orgullo para el país a nivel internacional. Pero por años ha estado presente la polémica entre Chile y Perú sobre el origen del pisco, un licor que es característico de ambos países pero que tiene diferencias que fueron identificadas en un reciente ranking.

Según dio a conocer el portal TasteAtlas, una prestigiosa guía de comidas de todo el mundo, el pisco chileno obtuvo una muy buena posición global e incluso superó al del país vecino.

De acuerdo con lo establecido, el brebaje nacional está dentro del listado de los 50 mejores licores del mundo. Pero su alta posición es otro factor muy relevante.

En concreto, el pisco chileno alcanza el lugar número 12 con una puntuación de 4.2, mientras que su contraparte peruana llegó al puesto 20.

Desde el medio indicaron que “el pisco es una bebida que se destila a partir de mostos y jugos de uva fermentados. Se considera una bebida nacional tanto en Perú como en Chile, pero el estilo y el carácter del pisco pueden diferir según el lugar donde se creó“.

“El pisco chileno se elabora predominantemente con moscatel y se puede destilar más de una vez, aunque también se permite el envejecimiento en roble”, agregaron.

Además destacaron su variedad de color y sabor dada la elección de uvas con las que se elabora, pero que también su uso puede ser bastante amplio, desde beberse solo hasta cócteles, incluyendo las famosas mezclas de Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola.

Cabe mencionar que en el primer lugar de la lista se encuentra el reposado tequila, originario de México.

Find out more about the 50 best-rated spirits: https://t.co/33bdNNDcLv#spirits #alcohol pic.twitter.com/wPDtlkcjbc

— TasteAtlas (@TasteAtlas) March 20, 2023