Desde Luis Miguel hasta “Mi Burrito Sabanero”: La playlist definitiva para lucirte en esta Navidad

Llega diciembre y con ello se acerca una de las fechas más especiales del año: Navidad, donde generalmente las familias se reúnen para compartir una cena o abrir los tradicionales regalos.

Como ya es habitual, también se recuerdan canciones típicas que se suelen escuchar en este mes. Hablamos de los villancicos, un género que prevalece en esta época por sobre cualquier otro estilo musical.

Temas como Campana sobre campana, Los peces en el río, Feliz Navidad, El Tambolinero o Mi burrito sabanero se han convertido en unos verdaderos clásicos para esta celebración.

Incluso, varios artistas alrededor del mundo han decidido incluir álbumes navideños en sus discografías. Tal es el caso de Mariah Carey, quien ha grabado más de 10 discos de este tipo, resaltando su éxito All I Want For Christmas Is You.

Otro clásico de esta época es el mexicano Luis Miguel, quien en 2006 lanzó su disco Navidades en que adaptó villancicos estadounidenses en español. Uno de los temas más recordados es Santa Claus llegó a la ciudad, un infaltable para cada Navidad.

La música chilena no se queda atrás, ya que reconocidos cantantes como Cecilia Echeñique, Luis Jara, Mario Guerrero, Denise Rosenthal y Myriam Hernández se han aventurado en el género navideño.

A continuación, te dejamos con 14 canciones para tener en cuenta en la celebración familiar.

Luis Miguel – Santa Claus llegó a la ciudad

José Feliciano – Feliz Navidad

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

Wham! – Last Christmas

Jingle Bell Rock

Pandora – Los peces en el río

Yuri – Campana sobre campana

Cecilia Echeñique – El Tambolinero

Mi Burrito Sabanero

Mario Guerrero – Rodolfo, el reno

Luis Miguel – Blanca Navidad

Ven a cantar

Andrea Bocelli – Noche de Paz

Myriam Hernández – Navidad, Navidad

Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree

Bonus track: Luli y su canción de Navidad