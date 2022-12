Para que armes tu playlist: Estos son los mejores villancicos chilenos para escuchar en Navidad

Sin duda que los villancicos son uno de los sonidos fundamentales para estas fechas y hay para todos los gustos, algunos más movidos como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey o más lentos como Te deseo muy felices fiestas de Luis Miguel.

Pero esta Nochebuena quisimos dejar una selección de los mejores villancicos chilenos, para que puedas acompañar tu cena navideña con agradable música de fondo y que mejor, de la mano de artistas nacionales.

Algunos cantantes chilenos que tienen canciones dedicadas a esta época del año es Luis Jara, Denisse Rosenthal, La Sonora Palacios, Ángel Parra, 31 Minutos, entre otros.

Aquí una lista de villancicos chilenos:

1. 4 villancicos chilenos – EP de Ángel Parra y la banda Los Norteños

2. Una Navidad sin Nieve – Denisse Rosenthal.

3. Ven a Cantar – Lucho Jara

4. Calurosa Navidad – 31 Minutos

5. Burrito de toconao – Las Chenitas

6. Despierta niñito e’ Dios – Conjunto Cuncumén