A 25 años de su muerte: Los vestidos más recordados de la princesa Diana

Este 31 de agosto se cumplen 25 años de la muerte de la querida y recordada princesa Diana, quien falleció a los 36 años en un trágico accidente en París, Francia.

Sin duda, se transformó en una de las figuras más importantes de la realeza británica y que perduran hasta la actualidad. Y es que gracias a su cercanía y manera de ser, sigue siendo admirada en todo el mundo y conocida como la “princesa del pueblo”.

En 1987, por ejemplo, derribó mitos y saltó todo tipo de protocolos al visitar a un paciente con VIH —una enfermedad que en ese tiempo tenía muchos prejuicios y de la que se conocía poco—, y a quien le dio la mano sin guantes.

Por otro lado, su vida también estuvo marcada por la conocida infidelidad del príncipe Carlos con Camila de Cornualles, de quien finalmente se terminó divorciando en 1996.

Otra de las cosas recordadas es la polémica entrevista que brindó a la BBC en 1995, donde se refirió, entre otras cosas, a la infidelidad de Carlos.

Al dejar de formar parte de la realeza británica, luego de su separación, Diana continuó con su vida y hasta que en 1997 falleció trágicamente al chocar la limusina en la que viajaba junto a Dodi Fayed, su pareja de ese entonces, en Pont de l’ Alma, París, cuando era perseguida por los paparazzi.

Pese a que no murió instantáneamente, fue declarada sin vida en el hospital el 31 de agosto de 1997. El único sobreviviente fue su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones.

Su sentido de la moda era una de las características que diferenciaban a Diana y eso es lo que hace que sus looks sigan vigentes hasta el día de hoy.

Es por eso que en la siguiente nota recordamos algunos de sus vestidos que, sin duda, pasaron a la historia y se transformaron en todo un ícono de la industria de la moda admirada hasta la actualidad.

El 29 de julio de 1981, a pocos meses de que comenzara a salir con el príncipe Carlos, Diana contrajo matrimonio junto al hijo de la Reina Isabel II.

El evento atrajo la atención de masas y fue transmitido por televisión. Diseñado por David y Elizabeth Emanuel, su cola medía 7,2 metros de largo y es una de sus piezas más recordadas.

Diana solía deslumbrar en cada alfombra roja a la que asistía. En 1985 lució un vestido plateado plisado con un escote en V, hombreras y drapeados, además de dejar su espalda al descubierto.

La pieza fue diseñada por Bruce Olfield y es conocida como “Dinasty Di”, de acuerdo a revista ¡Hola!.

El vestido fue utilizado cuando asistió a la premiere de la película James Bond: A View to a Kill.

En 1994, cuando el príncipe Carlos reveló que le había sido infiel con Camila, la princesa Diana utilizó uno de sus vestidos más recordados, conocido como “revenge dress” (vestido de la venganza, en inglés).

Diseñado por la modista griega Christina Stambolian, se trata de un vestido negro que marca su figura, el cual optó por acompañar con pantis y zapatos negros.

El 9 de diciembre de 1996, la princesa Diana, ya divorciada, asistió a la MET Gala en Nueva York, dejando atónitos a todos los presentes.

En esa oportunidad, lució un vestido de lencería de John Galliano para Dior. De acuerdo a Vogue, Diana no habría estado muy convencida del vestido debido a que era de lencería, pero el diseñador la terminó convenciendo.

Princess Diana in John Galliano’s first piece under Christian Dior. Met Gala in NYC [1996]

This navy lace slip dress was the beginning of the emancipation of Diana after a treacherous marriage,stepping away from conservative apparel to more daring ensembles. pic.twitter.com/e9YhQtduml

— kurishee ⭒ (@heyvinylss) June 5, 2021