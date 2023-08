¿Qué es la anomia? Advierten que el fenómeno ha ido en aumento en Chile

En el marco de la charla “Bienestar y malestar en Chile hoy”, organizada por el Doctorado de Psicología de la Universidad de Talca, el académico Emilio Moyano Díaz dio a conocer un fenómeno que ha ido en aumento dentro de la sociedad chilena.

Se trata de la anomia, un paradigma que se relaciona con la desorganización social y el desacato de las normas, lo que genera a largo plazo una sensación de impotencia, desamparo y miedo en las personas. Dicho fenómeno ha ganado progresivamente más terreno en la cultura chilena, según explicó el académico de la Facultad de Psicología.

¿Qué es la anomia?

Respecto a los factores de la anomia, estos “son un reflejo del estado anómico de la población, el cual afecta directamente su bienestar (…) Me he dedicado a medir y evaluar sobre estos temas y he verificado que en Chile hay un alto nivel de anomia, que se puede observar en el no acatamiento de las normas, como por ejemplo que, de cada 10 usuarios del Transantiago, 4 o 5 no pagan”, explicó el profesor.

Otros claros ejemplos de cómo siente la sociedad, y que muestra a través de acciones, es pasarse un semáforo en rojo o no respetar las leyes de tránsito, colarse en la fila de un banco, no usar mascarilla cuando es exigido.

“Normalmente tenemos estadísticas que muestran que los niveles de felicidad o de satisfacción de los chilenos son buenos y que, a nivel personal, están bastante satisfechos. Sin embargo, cuando se les pregunta por el resto de los ciudadanos o por la situación del país, ahí cae bastante su satisfacción“, dio a conocer Moyano.

La mezcla de irritación y miedo que muchas personas experimentan y que tienen directa relación con el “nivel de delincuencia alto y la gente inhibe ciertos comportamientos como salir de noche o que los negocios ahora cierren más temprano como una forma de protección”, no hacen más que sumar insatisfacción a la comunidad.

Respecto a cómo puede la sociedad disminuir los niveles de anomia, el investigador dijo que la solución es “que se hagan efectivas las normas y que se apliquen las sanciones. Eso es lo único que puede restituir una situación de equilibrio y armonía societal”.

