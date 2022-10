Para evitar ataques y mordidas: 3 consejos clave de expertos al usar el ascensor con tu mascota

El registro de un perro atacando a otro de menor tamaño al interior de un ascensor generó preocupación no solo entre los dueños de ambos canes, sino también en toda la comunidad de quienes tienen mascotas a su cuidado.

Al mismo tiempo abrió un debate respecto de la tenencia responsable de animales en los edificios, ya que evitar agresiones o enfrentamientos con posibles resultados fatales corresponde a una obligación que debiese estar regulada.

Ante esto, expertos entregaron al menos tres recomendaciones a tener en cuenta en los espacios comunes de condominios o edificios, así como qué cosas hacer (o no hacer) al momento de abordar un ascensor junto a las mascotas.

1.Respetar el reglamento interno y de copropiedad

Diego Gallegos, abogado del Colegio Médico Veterinario, enfatizó que “existe una nueva ley que obliga a las comunidades y coporpietarios a regular la materia de animales para evitar situaciones de conflicto donde puedan salir heridos los animales y personas”.

La normativa a la que hizo referencia el profesional, apunta a que todos los recintos donde viven personas con espacios comunes deben poseer reglamentos internos acerca de las medidas que se deben adoptar en cuanto al comportamiento de los animales.

En concreto, la ley 21.442, establece lo siguiente: “El reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio, dentro de las respectivas unidades. No obstante, podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de los bienes comunes por parte de dichos animales, con el objeto de no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio”.

Para informarse sobre ello, pueden consultarse los detalles correspondientes a la administración de la comunidad.

2.Uso de bozal

Por su parte, Brenda Salazar, presidente Colegio de Administradores de Chile, declaró que en consideración del reglamento interno, lo importante es que los vecinos lo cumplan.

Esto quiere decir que, “todos los residentes que tengan mascotas, tienen que salir con ellas con bozal” en caso de que así esté estipulado. Más aún si se trata de razas potencialmente peligrosas.

3.Uso de correa

Por último, y aún más relevante, Juan Andrés Inzunza, educador canino de Educandogs, expuso que “la correa es (sinónimo de) responsabilidad”.

Este elemento “es el que nos puede salvaguardar de situaciones” como la expuesta anteriormente. Un factor importante si se considera que el perro de menor tamaño no portaba correa, por tanto, no pudo ser retenido al momento del ataque recibido.

¿Cómo entrar y salir de forma correcta de un ascensor?

En concreto, además de portar correa y bozal, hay un paso a paso a seguir en caso de utilizar el ascensor junto a una mascota.

Esto es que, antes de subir, se debe chequear si la estructura viene con pasajeros y si ellos están con otros animales.

Finalmente, al momento de salir, cuando se abran las puertas, se debe revisar si hay algún animal a la espera de abordar.