Polémico ranking de los mejores sándwiches del mundo: Esta es la posición que ocupan dos preparaciones chilenas

Un ranking publicado este martes reveló los 100 mejores sándwiches en el mundo y encendió de inmediato la polémica: Diversos compatriotas criticaron el puesto de las preparaciones chilenas y acusaron la apropiación extranjera de un clásico pan nacional.

Se trata de Taste Atlas, un reputado sitio de gastronomía que se define como una guía de viaje experiencial para la comida tradicional y que recopila recetas, reseñas de críticos, y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares.

En ese contexto, el medio realizó una exhaustiva búsqueda para seleccionar las mejores preparaciones del planeta, calificándolas con una puntuación del 1 al 5 y entregando, además, sugerencias de dónde encontrarlas en restaurantes locales.

En concreto, Chile se hizo presente con dos sándwiches en el listado: El churrasco italiano quedó en el puesto 87 con 3,8 estrellas y, casi cerrando, está el tradicional Barros Luco en el puesto 98, con 3,6 estrellas.

Obviando las críticas por ambas posiciones, un plato que no pasó desapercibido fue uno que quedó en el puesto 44, con una puntuación de 4,1: Se trata del pan con palta (o avocado toast, como fue nombrado en la selección), y que fue atribuido a Estados Unidos.

Tras conocerse la publicación, usuarios en redes sociales hicieron notar su molestia, ya que acusan que el pan con palta sería chileno.

“Se robaron el pan con palta”, comentó un internauta, mientras que otro fue más allá y llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores a activar una ofensiva.

“Los gringos nos robaron el pan con palta que quedó 44. ¡Que el Minrel haga algo!”, escribió, en tono cómico, dando cuenta de la cuestionada decisión de la revista originaria de Croacia.

En tanto, sobre los 10 mejores, el primer lugar lo ocupa una preparación con base a cordero, cebolla, lechuga y tomate llamada “tombik” de Turquía, seguido por un sándwich peruano y en tercer lugar, el sándwich de lomo de Córdoba, Argentina.

