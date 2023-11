¡La espera terminó! Rockstar Games confirmó el primer tráiler de GTA VI

Luego de meses de especulaciones y larga espera, finalmente Rockstar Games anunció en sus redes sociales que el tráiler oficial de un inminente Grand Theft Auto VI verá la luz en muy poco tiempo.

Así fue confirmado a través de una publicación de X (ex Twitter) por el presidente de la compañía, Sam Houser, quien reveló que se publicará el adelanto del nuevo título de la saga en conmemoración a el 25 aniversario de Rockstar.

“Gracias por el increíble apoyo a nuestros jugadores por todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos de los que estamos muy emocionados. Sin vosotros, nada de estos podría ser posible, y estamos muy agradecidos de poder compartir este viaje con nosotros”, partió diciendo Houser en la red social.

Tras las cálidas palabras del presidente de la compañía desarrolladora, todo internet y el mundo del gaming quedó en en total expectación, luego de que Houser agregara una publicación final al hilo de X.

“Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos vosotros”, concluyó.

El anuncio llegó sin ninguna imagen o ilustración sobre el nombre del tan esperado videojuego pero, por ahora, la comunidad lo ha bautizado como GTA 6.

Si bien, Rockstar no dio indicios de una fecha en específico para el lanzamiento del tráiler, lo que algunos aficionados a la saga especularon es que se podría mostrar durante la primera semana de ese mes, en medio de The Game Awards 2023.

Se trata de un conocido evento presentado por Geoff Keighley, enfocado a premiar y anunciar títulos de videojuegos y que, este año tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 7 de diciembre.

