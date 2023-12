Rockstar Games liberó el alucinante primer trailer de GTA VI tras filtración

Un leak fue suficiente. Rockstar Games finalmente se adelantó a la fecha oficial y liberó el trailer de Grand Theft Auto VI (GTA VI), el nuevo título que llegará en 2025.

El trailer fue publicado luego de que durante la tarde del lunes 4 de noviembre se filtrara el video en redes sociales, siendo visto por varios pero bajado rápidamente. Sin embargo, al ser un día antes de lo presupuestado, comenzó una oleada de comentarios por lo apegado que se veía a otros leaks que habían circulado meses atrás.

Finalmente, la propia desarrolladora de videojuegos confirmó todo y publicó que “nuestro avance se filtró, así que mire el vídeo real en YouTube“, publicando el video en la plataforma.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023