Hito en la gastronomía chilena: Taste Atlas destacó al chancho en piedra como la “salsa mejor valorada”

La gastronomía chilena sumó un nuevo punto en el mundo luego de que el chancho en piedra fuera reconocido por la revista Taste Atlas como la “salsa mejor valorada” a nivel internacional.

A través de su cuenta de Twitter, la prestigiosa guía de comida destacó el exquisito acompañamiento, el cual se posicionó en el primer puesto del estudio realizado en abril pasado.

Dentro del ranking también se encuentra el pebre, que ocupa el sexto puesto, mientras que los demás provienen, en su mayoría, de países como Perú y México.

En la descripción que realizó la revista se pueden leer los ingredientes y las recomendaciones para comerlo.

“Es esencialmente una variación de la salsa de pebre con tomates agregados. Aparte de los tomates, contiene ajo, ají, cebollas, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil o cilantro”, se lee en su sitio web.

“Se recomienda servirlo con pan, sopapillas o empanadas. El nombre tiene relación con a la preparación de esta salsa en un mortero de piedra“, señalaron.

It is the best-rated salsa in the world! Can you list all the ingredients that go into Chancho en piedra? Test your world food knowledge in our quiz: https://t.co/qjnDqCkRA7

Check the answer: https://t.co/KRX471FYZ8 pic.twitter.com/Mm9hsQFvty

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 4, 2023