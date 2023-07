Usuarios indignados: Twitter instauró “cuota límite” de tuits que podrán ser vistos a diario y desató polémica

La tarde de este sábado los usuarios de Twitter han mostrado su descontento con dicha red social. Esto se produjo después de que su dueño, el empresario Elon Musk, anunciara los nuevos cambios que sufrirá la plataforma.

A través de un tweet en su cuenta personal, el magnate informó las limitaciones que sufrirán los usuarios del pajarito azul en la cantidad de contenido que consumen diariamente.

“Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales“, partió diciendo el accionista principal de la compañía.

Es importante aclarar que estos límites no serán iguales para todos, ya que influirá si tu cuenta es nueva o no, o si cuenta con la verificación de la red social.

“Las cuentas verificadas están limitadas a leer seis mil publicaciones por día“, escribió Musk, agregando que, por el contrario, aquellas no verificadas solo “verán a 600 publicaciones por día”.

Respecto a aquellas cuentas que sean nuevas y, por ende, no estén verificadas, solo podrán visualizar 300 tweets al día.

Dichas medidas comenzaron a contar este 1 de julio y diversos usuarios ya han demostrado su descontento al recibir una alerta de “cuota límite excedida“.

La particular medida está siendo probada por la red social y, según confirmó el mismo Elon Musk, próximamente los más afectados tendrán la posibilidad de ver 100 tweets más del límite impuesto. Por su parte, las que verán 600 y 6 mil actualmente, subirán a 800 y 8 mil respectivamente.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023