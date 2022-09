Twitter anuncia prueba de función para editar tuits: ¿Cómo funcionará?

(EFE/CHV Noticias) – Twitter anunció este jueves que comenzó a probar una función que permitirá editar tuits durante los 30 minutos posteriores a su publicación, haciendo por fin realidad el deseo de muchos usuarios que reclaman esta opción desde hace años.

“Si ves un tuit editado es porque estamos probando el botón de edición. Esto está sucediendo y estarás bien”, indicaron en redes sociales sobre este nuevo proceso en la plataforma.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022