¿Qué ver en streaming este fin de semana? Revisa nuestras recomendaciones para películas y series

Disfruta de un emocionante fin de semana desde tu hogar con una selección cautivadora de películas y series en streaming.

Desde el misterio de Sundown: Secretos en Acapulco en Paramount+ hasta la comedia de fantasía Barbie en HBO Max, estas historias te llevarán a viajes cinematográficos entretenidos.

Además, podrás disfrutar de la segunda temporada de Los Enviados en Paramount+ o la historia de la realeza británica en The Crown por Netflix.

Junto a lo anterior, puedes encontrar acción y humor en Plan familiar de Apple TV+ y explorar los sueños con Silver and the Book of Dreams en Prime Video.

¿Cuáles son las películas que recomendamos?

Sundown: Secretos en Acapulco (Paramount+)

Una familia inglesa se sumerge en la vida de Acapulco tras una tragedia. Neil, interpretado por Tim Roth, explora la realidad fuera de la burbuja de privilegios. La película ofrece una mirada a la dualidad de la ciudad, desde la belleza paradisíaca hasta la normalización de la violencia.

Barbie (HBO Max)

La comedia de fantasía dirigida por Greta Gerwig presenta a Margot Robbie como Barbie, expulsada de Barbieland por no ser perfecta. En su búsqueda de la felicidad en el mundo real, descubre que la perfección no es tan simple. Acompañada por un “cómo se hizo”, la película ofrece una visión única de la icónica muñeca.

El diario de Greg: ¡Navidad sin salida! (Disney)

Greg Heffley enfrenta problemas durante la Navidad debido a un accidente y una ventisca. La película, basada en la saga literaria de Jeff Kinney, combina comedia y drama infantil, llevando a Greg y su familia a una aventura caótica. La historia resalta la importancia de la familia en medio de situaciones inesperadas.

Plan familiar (Apple TV+)

Mark Wahlberg interpreta a Dan Morgan, un hombre con un pasado oscuro como asesino de élite, que se ve obligado a utilizar sus habilidades para proteger a su familia. La comedia de acción sigue a Dan mientras lleva a su familia en un viaje a Las Vegas, enfrentándose a antiguos enemigos y situaciones cómicas.

Silver and the Book of Dreams (Amazon)

Dirigida por Helena Hufnagel, la película se centra en Liv, una joven que descubre la capacidad de ingresar a su mundo de sueños y controlarlo. Basada en la novela de Kerstin Gier, la trama explora la fascinante posibilidad de ver los sueños de las personas y cómo Liv enfrenta los desafíos en su búsqueda de respuestas.

¿Qué series recomendamos?

Los Enviados T2 (Paramount+)

La segunda temporada sigue a los sacerdotes Pedro Salinas y Simón Antequera en una trama de misterio y asesinato en un convento en Galicia. Con elementos místicos y una verdad terrenal, la temporada promete una mezcla electrizante de misterio, fe y suspenso.

The Crown (Netflix)

La parte 2 de la temporada 6 aborda el ocaso del reinado de Isabel II, cubriendo eventos como el Jubileo de Oro, los fallecimientos de la Reina Madre y la princesa Margarita, y la boda de Carlos y Camila. La serie presenta el equilibrio entre lo público y lo privado de la familia real británica.

Miracle Workers: End Times – Temporada 4 (HBO Max)

La cuarta temporada, titulada End Times, sigue a dos guerreros enfrentándose a situaciones inesperadas en un mundo postapocalíptico. La antología cómica, protagonizada por Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, explora la vida normal en circunstancias extraordinarias.

Una Navidad para C.H.U.E.C.O (Disney)

El especial navideño de la sitcom C.H.U.E.C.O. sigue a la familia Gustozzi mientras intenta devolver el espíritu navideño a su hogar. Dirigido por Darío Barassi, la serie presenta humor familiar y celebra la Navidad con la peculiaridad de la familia.

Los Farad (Amazon)

Basada en hechos reales, la serie sigue a Oskar, interpretado por Miguel Herrán, quien se adentra en el mundo del crimen organizado mientras busca un futuro mejor. La trama ambientada en la Marbella de los años 80 explora la moralidad y las decisiones difíciles que enfrenta Oskar.

