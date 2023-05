Vuelve procesión del Cristo de Mayo tras 3 años de suspensión: ¿Cuál es su origen y el vínculo con terremotos?

Este sábado 13 de mayo volverá a las calles de Santiago una de las tradiciones más conocidas y arraigadas en nuestro país: La procesión del Cristo de Mayo.

Así lo informó a través de Instagram la Orden de San Agustín, a la que pertenece la Iglesia de San Agustín, ubicada en pleno centro de la capital.

De esta forma, la emblemática tradición se volverá a realizar tras ser suspendida por tres años consecutivos, en 2020, 2021 y 2022, debido a la pandemia del COVID-19.

Según indicaron en la plataforma, el evento tendrá lugar a las 16:00 horas en el recinto religioso en calle Estado y finalizará con una eucaristía a las 17:30.

Un 13 de mayo de 1647 se registró un gran terremoto que azotó al país, provocando enormes daños a las construcciones de ese entonces. De acuerdo con el relato de esa época, el sismo tuvo una duración de “tres credos”, algo así como 10 minutos, y su magnitud habría sido cercana a los 8.5 grados.

Hubo muchas casas que terminaron en el suelo e incluso destrucciones masivas en ciudades del país. Pero en el caso de la Región Metropolitana, solo algunos muros de la Iglesia de San Agustín lograron mantenerse en pie. Uno de ellos era precisamente el que sostenía al Señor de la Agonía o Cristo de Mayo.

La historia no termina allí, ya que una vez que el obispo agustino Gaspar de Villarroel acudió el lugar para catastrar las pérdidas, notó que la figura continuaba erguida en la pared. Pero eso no es todo, ya que un detalle particular captó su atención: La corona de espinas que tenía en su cabeza, descendió hasta su cuello.

Al intentar el obispo devolver la corona a su lugar, cuenta la leyenda que se produjo una réplica del terremoto. Desde entonces, el crucifijo se ha mantenido intacto y solo con cambios en su vestuario, a fin de honorar la figura.

Ante este acontecimiento, el Señor de las Agonías pasó a ser conocido como Cristo de Mayo, ya que desde entonces se inició la tradición de una peregrinación que venera esta figura cada 13 de mayo. Una acción que ha congregado a muchos feligreses durante los años, excepto en tres ocasiones que marcaron otro hito.

En 1959, 1984 y 2009 fueron las tres veces en que no se realizó las procesión, mismo tiempo en que se registraron los impactantes terremotos que nuevamente destruyeron al país. Pero cabe señalar que los sismos no ocurrieron esos años en sí, sino que tiempo después (1960, 1985 y 2010, en el caso del 27F).