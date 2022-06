Elegir quién puede ver tu foto y silenciar en grupos: Las nuevas actualizaciones de WhatsApp

Constantemente WhatsApp realiza actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios.

Ahora, la aplicación de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg anunció nuevas modalidades y opciones de privacidad para todas las personas que la utilizan.

Una de estas actualizaciones tiene que ver con la foto para quiénes pueden ver o no la foto del perfil, lo mismo para la hora de conexión y el estado.

“Para proteger aún más su privacidad en línea, estamos implementando nuevas opciones para su configuración de control de privacidad”, explicó la app en Twitter.

Según detallaron, se puede seleccionar a una persona específica en la lista de contactos para que pueda ver la foto de perfil, además del “acerca de” y el “visto por última vez”.

De acuerdo a lo que se indica en las “Opciones de seguridad y protección” de WhatsApp, estas opciones son:

