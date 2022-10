Whatsapp trabaja en una nueva actualización: Estos son los cambios que prepara la aplicación de mensajería

En agosto de este año, Whatsapp estrenó una serie de actualizaciones que añadirán dos importantes características para su versión en Windows, siendo esta última, una de las plataformas más utilizadas por los usuarios.

La primera consistió en la posibilidad de reaccionar con cualquier emoji a un mensaje. Mientras que la segunda permitió a los internautas revisar las actualizaciones de estado.

Sin embargo, durante esta jornada se dieron a conocer algunas esperadas nuevas funciones que implementará la famosa aplicación de mensajería el próximo año.

La información fue entregada mediante su sitio web, misma que de inmediato fue celebrada por sus usuarios e, inclusive, convirtieron esta plataforma en tendencia en la mayoría de redes sociales.

A través de un comunicado, la aplicación de mensajes informó que están implementado una nueva versión de WhatsApp Web y Escritorio. Con esta actualización, se podrá usar la aplicación hasta en cuatro dispositivos vinculados al mismo tiempo y sin la necesidad de que el celular esté en línea.

De esta forma, cada nuevo dispositivo que se conectará a WhatsApp de forma independiente, mantendrá el mismo nivel de privacidad y seguridad mediante el cifrado extremo a extremo.

De acuerdo con la plataforma, estos cambios comenzarán a ejecutarse en enero del próximo año y estarán disponibles en marzo para todos los usuarios de iOS y en abril para los de Android.

“También sabemos que algunas funciones no están disponibles para los usuarios, como la vista previa de enlaces en WhatsApp Web, la visualización de la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados, una mejor sincronización de los chats eliminados entre los dispositivos, las listas de difusión, el envío y recepción de mensajes al propio número, y la sincronización de paquetes de stickers desde el teléfono a los dispositivos vinculados”, agregó el comunicado.

A lo que respondieron que “estamos trabajando duro para restablecer la mayor cantidad posible de esas funciones”, finalizaron.

5.5 billion unencrypted SMS are sent every day. With WhatsApp, your messages won’t be one of them. Step-up to a new era of personal privacy with automatic end-to-end encryption.

🐦 Message Privately. No pigeons. WhatsApp 🐦 pic.twitter.com/YLKIMrkj7y

— WhatsApp (@WhatsApp) October 17, 2022