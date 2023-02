“Por hombres yo no compito”: 5 lecciones que nos dejó “TQG”, la nueva colaboración de Karol G y Shakira

La nueva canción entre Shakira y Karol G ya vio la luz y fue calificada como un “himno” por muchos usuarios de internet.

Las dos intérpretes ya habían anunciado la colaboración hace algunas semanas y hoy todos los fanáticos corrieron hacia las plataformas musicales para escuchar por primera vez TQG o Te quedó grande.

Y es que la canción, que forma parte del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”, tiene un contundente mensaje de empoderamiento para todos quienes estén pasando por una ruptura amorosa, por lo tanto, numerosas frases memorables quedaron en la mente de quienes ya la oyeron.

“Te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level”, dice la barranquillera. Mientras, Karol G hizo lo propio cuando dijo “se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota”. Por eso, aquí te traemos cinco lecciones que nos dejó TQG:

La importancia de sentirte empoderada

Las rupturas no siempre pueden terminar bien, pero algo importante es poder salir de ahí y reinventarse. Y la seguridad en nosotros mismos es clave para poder hacerlo.

En TQG, ambas dejaron en claro que, si bien fue algo doloroso, se encuentran bien (o mejor) desde que ya no están con sus ex parejas. Frases como “No tengo tiempo pa’ lo que no me aporte, ya cambié mi norte”, “La vida me mejoró” y “Yo estoy puesta pa’ lo mío”, son prueba de esto.

“Por hombres no compito”

Las dos ex parejas de las artistas iniciaron una nueva relación con otra persona, y en la canción, ambas aceptan que esto les afectó. “Verte con la nueva me dolió”, recalca Shakira luego del coro.

Pero aquí es donde llega la lección de feminismo, porque a pesar de esto, dejan en claro que no pelearán entre mujeres por un hombre con la poderosa frase “dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito”.

Un clavo no saca a otro clavo

En la canción, la intérprete de Provenza dice algo muy cierto. “La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente” canta al principio, haciendo alusión a que una persona no puede ser reemplazada tan rápido.

“Es como tapar una herida con maquillaje. No se va, pero se siente”, complementa la Bichota.

“Yo errores no repito”

“¿Qué haces buscándome el lao’ si sabes que yo errores no repito?”, dice el pegadizo coro de este tema, recordándonos algo que muchas veces se nos olvida al pasar por una ruptura: no es bueno cometer los mismos errores.

Por lo mismo, ambas cantantes se esfuerzan en decir que ahora están mucho mejor y que, como dijo la intérprete de La Tortura, “por acá ya no eres bienvenido”.

La compañía es la mejor cura

Si bien Karol G y Shakira no terminaron con sus ex parejas al mismo tiempo, en esta nueva canción dejaron en evidencia que comparten una misma vivencia. ¿Y qué mejor que apoyarte en alguien que te entiende y sabe por lo que estás viviendo? La Bichota y La Loba lo saben muy bien y la colaboración es un claro ejemplo de esto.