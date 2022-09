Para evitar un llamado de emergencia: 5 recomendaciones si vas a ir al concierto de Daddy Yankee en Chile

Primero fue Coldplay y ahora es el turno de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, un artista de nivel mundial que ya pisa suelo nacional bajo la implícita promesa de hacer bailar a miles de asistentes -y porqué no, a vecinos de Ñuñoa- durante los próximos 27, 28 y 29 de septiembre junto a La Última Vuelta Tour.

Sin embargo, tal como observamos la semana pasada con la banda británica liderada por Chris Martin, a partir de este martes se espera que comiencen a regir una serie de medidas de seguridad para resguardar el recinto deportivo.

Junto a esto, las autoridades visitaron el estadio para afinar los últimos detalles asociados, entregando además una serie de recomendaciones para quienes acudan a los shows. A continuación, te dejamos 5 consejos a considerar si es que irás a ver al Big Boss.

1. No acudir en auto

La primera recomendación que entregó la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, es no acudir al evento en auto, considerando que las zonas aledañas al recinto “no están habilitadas para estacionar”.

2. No estacionar en lugares no habilitados

De la mano de lo anterior, la jefa comunal explicó que si alguien llega al concierto en vehículo, entonces se enfatiza el llamado a “no caer en estacionadores que hacen cobros en lugares que son multables“.

Inclusive precisó que durante los espectáculos de Coldplay, se cursaron 1.032 infracciones por este motivo, afirmando que “el dinero que entra al municipio por esta causa no alcanza a compensar los daños en el entorno”.

Asimismo hay que considerar que las multas por estacionarse en un lugar no habilitado van desde el mínimo de 1 UTM ($59.595), pudiendo llegar a 3 UTM ($178.785).

3. Informarse sobre los cortes de tránsito

La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, indicó que “estamos trabajando para poder hacer desvíos de tránsito y que la mayoría de las personas no puedan estacionarse en cualquier lugar”.

Sin embargo, estos cortes aún no han sido confirmados por las autoridades.

Desde Carabineros indicaron que en caso de establecerse los desvíos, entonces resguardarán que solo los residentes puedan ingresar al sector acordonado por seguridad.

4. Planificar el viaje en transporte público

Martínez se refirió además a la no extensión del horario de funcionamiento del Metro de Santiago, mismo hecho que ocurrió con Coldplay, explicando que no se pudo realizar “por un tema de que durante 3 días es imposible sostener que Metro no pueda realizar las gestiones para que sus carros estén en buenas condiciones”.

Ante esto, señaló que se hizo un trabajo de coordinación con el Directorio de Transporte Publico Metropolitano (DPTM) “a modo de reforzar todos los recorridos (de buses) por fuera del estadio“.

“El llamado es a que puedan revisar en www.red.cl cuáles son los recorridos que estarán trabajando”, los que también estarán reforzados en cantidad y frecuencia.

5. Respetar las puertas de ingreso y no “colarse” al evento

Finalmente, aunque parezca obvio, el llamado es a asistir a los conciertos con el debido ticket o entrada correspondiente.

Lo anterior estará siendo fiscalizado por la seguridad privada de la productora a cargo, así como por carabineros, quienes estarán pendientes a la comisión de cualquier delito en el contexto de estos espectáculos.