“No somos emergentes”: Artistas chilenos responden a Alex Gárgolas tras advertencias a fans nacionales

El productor puertorriqueño Alex Gárgolas encendió las redes sociales luego de la publicación de una serie de declaraciones refiriéndose a los exponentes nacionales del reggaetón y sus seguidores.

Todo comenzó la jornada del miércoles, cuando el conocido productor posteó unos cuestionados comentarios a propósito del esperado disco Reggaetón Chileno Vol.1. “Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, señaló en una de las tantas publicaciones.

De inmediato, figuras como Pablo Chill-E, Balbi El Chamako y Soulfía salieron a responder las desafortunadas declaraciones del puertorriqueño. “Nosotros estamos aquí por nuestros cojones, que no se les olvide”, fue parte de lo que publicó Chill-E en una historia que posteriormente fue eliminada.

Pero la trifulca no quedó ahí. Tras las críticas recibidas, Gárgolas volvió a ocupar sus redes sociales para referirse al tema.

“Tienen que respetar los rangos, Chile. Como ustedes dicen que no necesitan a nadie de Puerto Rico y que son más grande que nosotros. El álbum de Chile (Reggaetón Chileno Vol. 1) saldrá con los de corazón dijeron presente. Los amo», advirtió el productor.

Más tarde, el puertorriqueño volvió a arremeter, pero esta vez, contra los seguidores chilenos de los exponentes nacionales. “Hay muchos fanáticos que ya están faltando el respeto a nuestro país”, aseguró Gárgolas. “El público mismo va a hundir su movimiento diciendo que ya son lo más grande”, sentenció.

“No soy un artista emergente”

Finalmente y, en una de sus últimas publicaciones, el productor intentó hacer las paces con Chile promocionando la última colaboración entre Roa y Young Cister.

Mediante una historia de Instagram, publicó: “Hay que fomentar la unión por el bien de la cultura. (…) Salió este tema entre dos artistas emergentes de Puerto Rico y Chile que se escucha cabrón!”.

disculpa alex gárgolas pero no soy un artista emergente. Llevo más de 5 años intentando aportar al género chileno antes que explotara — LO MAS XULO ❤️ (@jovenciss) August 4, 2022

A pesar de las, aparentes, buenas intenciones del productor, el comentario no fue del agrado de Cister, quien reaccionó casi al instante a la frase.

“Disculpa Álex Gárgolas, pero no soy un artista emergente. Llevo más de 5 años intentando aportar al género chileno antes que explotara” declaró en Twitter el autor de “La Terapia”.

Finalmente y, aunque el “pin-poneo” de mensajes, al parecer, no tiene una fecha cercana de término, Alex Gárgolas publicó un último post en Instagram que ya fue borrado. “El álbum que iba a ser de Chilenos ya no será así. Entrarán los verdaderos diablos de PR al album y varios de Chile”, consignó en la publicación que, de seguro, no calmará los ánimos entre el productor y los artistas chilenos.