Las disculpas de Alex Gárgolas tras polémica con artistas chilenos: “Esto no es una guerra de fútbol”

Continúa la polémica por los dichos del productor puertorriqueño, Alex Gárgolas, quien generó malestar luego de suspender el disco que tenía preparado con artistas chilenos.

Esto, porque realizó desafortunadas declaraciones contra los fanáticos chilenos, a quienes acusó de enfrentar a los exponentes nacionales con los de Puerto Rico.

Frente a sus palabras, algunos artistas como Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Marcianeke se bajaron del álbum y le hicieron duros comentarios en redes sociales. A ellos se sumaron sus compatriotas Arcángel y Don Omar.

En un nuevo episodio del conflicto, Alex Gárgolas bajó las revoluciones y se mostró arrepentido de haber hecho comentarios ofensivos, reconociendo que su comportamiento no fue el apropiado.

Pidió disculpas

Finalmente, este lunes compartió un extenso video donde le pidió disculpas a Chile y dejó en claro que él no vino a nuestro país con el objetivo de hacer un álbum, y que mantiene amistad con varios artistas nacionales involucrados.

Según explicó en el registro, tras recibir una serie de ataques por parte de los fanáticos “me dejé llevar por el impulso y la presión de los comentarios. Empecé a contestar y me excedí. Los fanáticos son bien recelosos con su país y empecé a decir que pueden fastidiar el negocio de los artistas, porque como productor me sentí agredido”.

Sin embargo, indicó que lo que más le molestó fue el ataque hacia Puerto Rico: “Lo más que me duele es que empezaron a agredir a PR, a mi patria y hay dos cosas que yo siempre voy a defender: Puerto Rico y el género del reggaetón”

“Yo no voy a permitir que ningún país ningún fanático diga que Puerto Rico ya pasó a segundo plano, que ya no nos necesitan, que ya no somos nadie, que ya el país puede solo, sin nosotros. Perfecto, háganlo ustedesn háganlo solos. No nos utilicen, pero no nos falten el respeto. Y eso lo sacaron de contexto”, señaló en el video.

“Yo soy de PR y ese es mi opinión. Si se sintieron ofendidos, discúlpenme. Soy humano y me dejé llevar por la agresividad y la forma como me contestaron”, añadió.

“Perdónenme. Aunque yo sé que en el fondo de esos corazones no me van a perdonar, porque es un público completamente distinto. Se lleva todo al pecho. Perdónenme. No todo Chile es así. Hay miles de fanáticos buenos, pero también tienen que meterse en su mente que esto no es una guerra de fútbol, es música. Los quiero mucho”, finalizó.

Mira el video a continuación: