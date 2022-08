Alex Gárgolas se retracta de polémicas declaraciones contra artistas chilenos: “No estamos fomentando desunión”

Sigue la polémica con el productor puertorriqueño, Alex Gárgolas, quien hace unos días desató la furia en la música urbana, luego de que anunciara que suspendería el disco que tenía programado con artistas chilenos.

Lo anterior ocurrió luego de que escribiera en redes sociales que con el trabajo empezaba una especie de “enfrentamiento” entre los exponentes nacionales, haciendo referencia a que algunos destacarían más que otros en la producción musical.

“Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, señaló en una de las tantas publicaciones.

Lo anterior fue solo el inicio de una seguidilla de comentarios entre el productor musical y cantantes chilenos como Pablo Chill-E, Polimá Westcoast, Flor de Rap, Marcianeke, entre otros. A ellos se sumaron artistas internacionales, como Arcángel y Don Omar.

Hoy, luego de borrar todos los posts, Alex Gárgolas subió una nueva publicación a su cuenta de Instagram, pero esta vez bajó las revoluciones y se mostró arrepentido de haber echo comentarios ofensivos.

“Tenía un desahogo y a lo mejor lo dije de una manera incorrecta como ser humano imperfecto que soy. Cabe recalcar que cada artista que ayer se expresó son grandes amigos míos y tienen el derecho de decir todo“, dijo Gargo.

El productor además anunció que el día lunes entregará sus declaraciones de manera más extensa en cuanto a la polémica y a la colaboración -por ahora suspendida- que queda pendiente.

“Solo daré mis expresiones el Lunes por mi canal de youtube. Habla Gargo, gracias de corazón a los artistas que entendieron mi punto de vista. Aquí no estamos fomentando desunion ni nada de eso porque los que me conozen saben mi corazón (sic)”, escribió.

Finalmente, reconoció que su comportamiento no fue el apropiado y que respetaba que los fanáticos chilenos se manifestaran tras lo sucedido. “Los fanaticos de Chile están en todo su derecho de manifestarse, a los artistas de Chile siempre mis respetos a los que conocí en persona. Así que no hay nada malo, no hay vibras malas, es de humanos tambien cometer errores (sic)“. concluyó.