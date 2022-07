¿Se viene feat? Américo compartió inédita foto con Paloma Mami y Polimá Westcoast en su estudio de grabación

El cantante chileno Américo sorprendió a sus seguidores tras publicar una inédita fotografía junto a Polimá Westcoast y Paloma Mami, a propósito del éxito del remix de Ultra Solo, que se posiciona en las principales listas de streaming.

A través de su cuenta de Instagram, el artista ariqueño compartió una imagen capturada el 3 de julio de 2019, donde se ve a ambos cantantes urbanos en su estudio de grabación y oficina Minga Records.

“La conservo con cariño como tantas otras de gente, amigos, artistas, nuevos y consagrados que he tenido la oportunidad de conocer, compartir, admirar y quizás apoyar”, señaló el reconocido intérprete de cumbias, sin entregar mayores detalles sobre las razones de esta inesperada reunión.

En ese sentido, el músico de 44 años manifestó que “hay un sentimiento y una forma de ser que me empuja, me motiva y que me ha permitido estar en momentos precisos y claves, que a posterior se han convertido en grandes experiencias… y sin dudas está es una de esas”.

“No se vale aparecer en la foto una vez que el trabajo ya está hecho, subirse al carro de la victoria una vez que la batalla ya sucedió. Hay que estar en el origen, ser parte de la intuición y del creer”, agregó.

Además, entregó su opinión respecto a la industria musical actual. “Creo en la juventud de hoy, en sus talentos, gracias y sueños desde hace mucho y me alegra ver como sus frutos florecen“, enfatizó.

“En esta foto no estoy #Ultrasolo, más bien estoy ultra acompañado y muy bien acompañado. Paloma Mami y Polimá Westcoast, felicitaciones por su éxito mundial, merecido y para nada regalado”, añadió.

“A la distancia los aplaudo y también bailo con la alegría de haberlos visto y tenido en mi humilde casa musical creando y soñando. Repito, como a tantos otros. De Chile pa’l mundo”, cerró.

Revisa la publicación acá: