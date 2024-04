Artista urbano remeció con denuncia de brutal golpiza en conocida disco de Santiago: Reveló video clave

El artista urbano emergente Tukko21s realizó una impactante denuncia a través de redes sociales tras haber sido víctima de una golpiza por parte de guardias de una conocida disco de Santiago.

“Viví una experiencia traumática en Casa Huemul, un lugar donde asistí como invitado a un evento”, comenzó relatando el intérprete, quien acusó una “pesadilla de violencia desmedida por parte de los guardias de seguridad del establecimiento”.

De acuerdo con el relato del afectado, todo ocurrió al momento de culminar con su show e intentar ingresar a la zona VIP. Momento en que al solicitar la entrada, “en lugar de ser tratados con respeto, fuimos recibidos con hostilidad por parte de los guardias”.

“La situación se tornó violenta cuando, sin provocación alguna, fui empujado por las escaleras. Sorprendido y confundido, intenté entender la razón de tal agresión, pero esto solo desencadenó una brutal golpiza por parte de los guardias hacia mis amigos y yo”, complementó.

“Me siento desconsolado”

Tal como evidenció con una serie de imágenes, resultó con una severa lesión en su ojo y rostro, debiendo acudir a urgencias de un recinto médico. Junto con ello, decidió presentar una denuncia ante Carabineros por las lesiones plasmadas en su cuerpo.

“Mas allá de las lesiones físicas, lo que más me impactó fue el daño emocional y psicológico que nos ha dejado esta experiencia. Me sentí vulnerable, desamparado y emocionalmente destrozado”, sostuvo, asegurando que no recibió ayuda de parte del local ni del productor que organizó su presentación.

Al cierre de su relato, el cantante desmintió la versión de los encargados del local, “quienes intentaron atribuir la violencia a una supuesta pelea provocada por mis amigos y yo, lo cual es totalmente falso”.

“Me siento desconsolado y quebrado emocionalmente”, cerró el urbano que tiene colaboraciones con Polimá Westcoast, Young Cister y Ceaese, recibiendo múltiples comentarios de apoyo en su post.

[Advertencia: Imágenes contenidas en el post pueden herir sensibilidades]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DE LO MAS VERSATIL LK/21s (@tukko21s)

Registro de la golpiza

Por otro lado, el artista también compartió un crucial registro de la golpiza, donde se podría ver el accionar de estos supuestos guardias.

Sin embargo, debido a la oscuridad propia del recinto, no es posible identificar sus rostros ni vestimentas.

Aún así, sí queda de manifiesto la riña que fue acusada por Tukko21 en Instagram.

Por su parte, desde Casa Huemul desactivaron los comentarios en su perfil en redes y no se han referido públicamente al hecho.

