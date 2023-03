“Gente tan pendeja”: Arcángel y Jay Wheeler defienden a Marcianeke tras polémica por respuesta sobre Los Beatles

Marcianeke ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido a un controversial momento que vivió el artista en las pantallas nacionales.

Se trata de una entrevista que dio el artista urbano a 24 Horas, en la que los periodistas le preguntaron sobre sus proyectos a futuro y músicos “clásicos” que lo inspiraban. Específicamente, fue consultado por si le gustaban Los Beatles.

“Yo feliz si llego a compartir un día con ellos”, respondió el intérprete de Dimelo Ma.

Esto se tradujo en algunos comentarios que lo cuestionaron por la liviandad con la que había respondido, preguntándose si es que acaso el oriundo de Talca conocía realmente a la banda.

Sin embargo, también levantó una ola de críticas hacia los comunicadores que le hicieron la pregunta, acusando a que esta fue “humillante” y defendiendo al cantante.

Siento que la pregunta sobre los Beatles a marcianeke fue claramente con maldad.

Pa darselas de "cultos" contra el pobre cabro…

No me gusta mucho el género y ni cacho las canciones de marcianeke. Pero me imagino que el cabro no debe ni cachar a los Beatles…

— NPC Nick (@Frik_Y) March 25, 2023