De Chile para el mundo: Los artistas urbanos nacionales que tienes que conocer en medio del boom

En los últimos años, Chile pasó de ser consumidor de reggaetón, a convertirse en uno de sus productores más famosos.

Un informe de Spotify publicado en mayo revela que si de escuchar perreo se trata, nuestro país lleva la delantera en comparación con otros de la región y del mundo.

De acuerdo a la plataforma, el género se ha posicionado entre los predilectos de miles de amantes de los ritmos urbanos. De hecho, Santiago fue denominada en 2018 como la “capital de streaming del reggaetón“.

Ahora, cuatro años después, la música de este estilo la sigue rompiendo y aunque Chile se mantiene en la cima, ahora lo hace con una marcada diferencia, ya que actualmente hay una ola de artistas nacionales que se han ganado un lugar en la escena, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Desde Spotify indicaron que “casi el 40% de la lista de música Top 50 de Chile está compuesta por artistas locales. Como resultado, las reproducciones totales de la lista de reproducción Reggaetón Chileno crecieron un 2600% durante el último año”.

En ese contexto, es relevante conocer a quienes están representando a Chile en el género a nivel internacional. Acá, una lista con los cantantes urbanos chilenos que tienes que conocer:

Marcianeke

Fue lo más escuchado en Spotify en Chile durante el 2021. Se trata del talquino Matías Muñoz, de 19 años, el ídolo por excelencia del género urbano en Chile. Su particular historia se ha convertido en todo un fenómeno, ya que la música ha sido su impulso para salir de la depresión que lo aqueja desde su adolescencia. Una de sus primeras canciones Dímelo Ma acumula más de 45 millones de reproducciones en YouTube. En Spotify, en tanto, está dentro del top 50 de Chile con Los Malvekes y Ponle Remix.

Pailita

Aunque colabora con Marcianeke en Dímelo Ma, Carlos Rain se convirtió un exitoso exponente del género en verano de 2022, cuando sacó el éxito Ultra Solo junto a Polimá Westcoast y Me Arrepentí, junto a AKA4. 20 y Cris Mj. El oriundo de Punta Arenas de 21 años se ha ido abriendo camino y su hit en solitario Par de Veces, cuenta con 10 millones de reproducciones en YouTube.

Pablo Chill-E

Con tan sólo 19 años, Pablo Acevedo fue nominado a los Latin Grammy 2020 tras convertirse en el primer cantante nacional en colaborar con Bad Bunny. Esto, luego que en 2019 fuera uno de los chilenos más escuchados de la década en Spotify. Hoy, con 22 años, el músico líder de la Shishigang es ampliamente reconocido en el país, gracias a sus éxitos My Blood, Vibras, Cu4tro, entre otros.

Cris MJ

Cuatro palabras: Una Noche En Medellín. Tres minutos y diez segundos le bastaron a Cristopher Álvarez, de 20 años, para convertir su canción en un himno del reggaetón. Tanto así, que en uno de los fails más dolorosos del género, casi graba el remix junto a la mismísima Karol G, y De La Ghetto. Pese a la colaboración que nunca fue, el artista suena en Chile y Latinoamérica gracias a temas como Dime Tú, Me Arrepentí y Locura y Maldad.

“Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro…”. Probablemente no te has podido sacar este tema de la cabeza. Y es que Ultra Solo, de Polimá Westcoast (24), tuvo tal éxito que se posicionó en el primer lugar del chart nacional de radios y en el número 1 del Top 50 de Chile en Spotify durante marzo. En mayo, en tanto, ingresó al Top 50 Global de la plataforma. Pero el ex Broke Boy arrastra su fama desde antes, lo que le valió incluso en 2019 conseguir un codiciado contrato con Sony Music.

AKA4. 20

Bastián D’amonte es el nombre de pila de este cantante talquino de 20 años que figura como uno de los chilenos más escuchados en Spotify. AKA4. 20 ocupó el Top 1 con su éxito Me Arrepentí y antes de eso, figuraba con sus canciones Skyline, Rata tan tan o Siempre fine.

El Jordan 23

Irreverente y con letras sin filtro, El Jordan 23 ha logrado posicionarse como uno de los nuevos referentes de la música urbana chilena. Directamente desde Lo Prado, Jordan Jesús la rompió tras lanzar Anti Rana en enero de este año, la que suma más de 13 millones de visualizaciones en Youtube y se mantiene en el puesto Nº 30 en el Top de Videos Musicales de la plataforma. Tras el nacimiento de su hija, el artista dejó las drogas y se enfocó totalmente en hacer música. Hoy, su tema junto a Standly, Bailando, está en el puesto 12 del Top 50: Chile de Spotify.

Standly

“Toma tussi, gasta la plata…” Con ese verso infaltable en cada carrete chileno se hizo conocido el cantante oriundo de San Felipe, Camilo Paredes, de 19 años, quien se convirtió en un fenómeno de TikTok con Mi Gata, Pégate y Bailemos Reggaetón, las cuales acumulan millones de reproducciones en plataformas de streaming. Mientras el primer single supera los 71 millones de streams en Spotify, Pégate se posiciona con 59 millones.

Sebastián, de 24 años, dejó su carrera universitaria en el último semestre para dedicarse a la música y jamás pensó que se convertiría en el artista chileno más viral. El oriundo de la población Santo Tomás en La Pintana, cosecha éxitos que la rompen en TikTok, como Pantano, Discotete y su colaboración con Julianno Sosa, Cochinae. Fuera de la escena, la vida del King hace poco fue marcada por la llegada de su hijo Emiliano.

Young Cister

Aunque sus primeros pasos en la música los dio a los 12 años con la cumbia villera, Esteban Cisterna (24) se convirtió en uno de los exponentes del género urbano actual. Su valor en la escena nacional le valió al oriundo de Conchalí conseguir un contrato con Sony Music en 2019. Además de producir algunos éxitos, como Siempre triste de Gianluca y Pablo de Pablo Chill-E, su hit en solitario, Casi amor de verano, batió un récord que ni él veía venir. La canción se posicionó como la primera en las listas de Spotify en Chile el mismo día de su lanzamiento. En solo horas, el melancólico tema obtuvo 358.611 streams, convirtiéndolo en el único artista nacional en alcanzar el número uno durante el año pasado.

Paloma Mami

Después de Not Steady, el género urbano adquirió un nuevo color para el chileno promedio. Tras este single, Paloma Castillo (22) se transformó en una referente obligada en la música latina en cosa de semanas, cuando el tema se transformó en un éxito de alcance global. Con una trayectoria breve, pero intensa, la artista ha logrado sumar grandes hitos, como un contrato con Sony Music, su arrollador debut en el Lollapalooza Chile (2019), una colaboración con Ricky Martin, Qué rico fuera, el hit con C. Tangana, No te debí besar, su presentación en The Ellen DeGeneres Show en la televisión estadounidense y, recientemente, un exitoso show en el festival Primavera Sound en España.

Ceaese

Con más de una década de experiencia en el panorama local, Felipe Arancibia (35) no sólo se destaca por ser uno de los artistas más desprejuiciados del género, al cruzar distintos estilos que lo han llevado a ser reconocido internacionalmente, sino también por su mente inquieta que se traduce en una discografía extensa y una gran cantidad de colaboraciones (Soulfía, Jonas Sanche, Polimá Westcoast, Pimp Flaco, Moral Distraída, entre muchos otros). Esto lo llevó a ser uno de los nombres más aclamados del Lollapalooza Chile 2022, donde los singles Te quiero ver y Dámelo brillaron al ser coreadas por miles de personas.

Harry Nach

Harold Ignacio González conoció la fama con su exitoso tema Tak Tiki Tak, que se viralizó rápidamente en TikTok. El single ya cuenta con 237 millones de reproducciones en Spotify y su video va por los 73 millones de visualizaciones en Youtube. El artista santiaguino de 21 años colaboró con Marcianeke en su éxito Por qué te enojai, pero tiene otras canciones en solitario conocidas, como Size y Fixona.

Tommy Boysen

Conocido como uno de los precursores del reggaetón en Chile, Tomás Monsalve (26) la rompió con Hookah & Sheridan’s, canción con la que se dio a conocer internacionalmente y que hoy suma más de 62 millones de visualizaciones en Youtube. Gracias a este tremendo ‘palo’, El Papi logró un reconocimiento único: Ser el primer cantante chileno en conseguir un Disco de Oro haciendo reggaetón.

Gianluca

Pleno 2016 y Quemando Billetes sonaba en cada radio del país. Era la primera canción que estrenaba Gianluca Abarza (25) en YouTube. Desde entonces, el joven oriundo de la comuna de Maipú y criado en San Miguel comenzó a posicionarse en una incipiente escena del género urbano. Algunos medios lo apodaron en aquel entonces como “el príncipe del trap chileno”, destacando la ausencia de las armas, sexo y drogas en el contenido de sus letras. Gozó del éxito con su primer disco titulado Yin Yang (2019), destacado por la prestigiosa revista Rolling Stones entre los mejores de la música latina en 2019. Aunque en 2020 protagonizó una comentada polémica en redes sociales a causa de una acusación de violación contra un amigo suyo, hoy, dice que está preparando un trabajo musical donde tratará de desmarcarse del sonido que lo popularizó en sus inicios.

DrefQuila

Claudio Montaño (24), oriundo de Coquimbo, inició su carrera de la mano de las batallas de freestyle. Posteriormente se adentró en el mundo del trap, convirtiéndose en uno de sus principales exponentes del género en Chile. Canciones como A Fuego, Qué será y Olvida el miedo validaron su carrera musical, junto a colaboraciones con destacados artistas como Ceaese, Polimá Westcoast y el argentino Bizarrap, con quien colaboró en la séptima edición de sus populares Bzrp Music Sessions. En 2021 lanzó su último disco Claudito Sunshine, donde exploró en nuevos sonidos como la música electrónica.

Tunechiikidd

Veinte millones de reproducciones en su canal de Youtube y más 700 mil oyentes mensuales en Spotify respaldan la ascendente carrera de Tunechiikidd (23), que tiene a “Farandulera” y “Me tienen envidia“, entre sus canciones más conocidas. Nacido en Antofagasta, a los 16 años se fue a vivir a La Serena, ciudad en la que comenzó su carrera en la música, siendo muy cercano a Marcianeke y Cris MJ.

Gabriel Zúñiga es uno de los artistas urbanos con mayor popularidad del último tiempo. Con 28 años, el oriundo de Pudahuel ya posee varios singles que se han convertido en hits, como Mami no estés triste, Me la busqué, A perriarla o Big Cut, entre otros. En marzo de este año el intérprete nacional dio el salto en su carrera musical, firmando contrato con Sony Music Chile.

Jairo Vera

El músico de Cerro Navia comenzó su carrera en 2020 con el lanzamiento de Pepón x Siempre, canción en honor a un fallecido amigo y que hoy suma casi seis millones de visualizaciones. Jonathan Vera se posiciona como una de las nuevas promesas del género urbano chileno, con temas como Mambo pa las poblaciones y Buscándomela. Además, ha colaborado Pablo Chill-E, Julianno Sosa y Polimá Westcoast, entre otros referentes. En abril de este año, publicó su primer álbum Pa K Te Enamore.

Soulfia

Sofía Walker (24) es la mujer detrás de Soulfia. Sus orígenes provienen del mundo del jazz, pero con el paso del tiempo comenzó a crear una atractiva propuesta musical que fusiona sonidos como el R&B y el soul, con el género urbano. Tras el estreno de su primer mixtape Génesis (2021), se ha ganado importantes reconocimientos como “Mejor nuevo artista” en Premios Pulsar 2022 y “Rookie del año” en Premios La Junta. Actualmente está preparando su nuevo álbum, del cual ya adelantó su primer single Mírame a la cara.