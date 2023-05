“Ningún hello, aquí tu hablas español”: Bad Bunny desata burlas y memes al anunciar nombre de su nueva canción

Después del éxito global que alcanzó su último álbum Un Verano Sin Ti y el anuncio de su alejamiento de la música para tomarse un descanso, Bad Bunny vuelve a la carga y promete arrasar.

Un pequeño adelanto publicado en sus redes sociales, fue suficiente para que sus fans quedaran con ganas de más. Y bueno, finalmente este jueves será el estreno de su nueva canción.

El lanzamiento oficial del single será a las 5 P.M. (hora de Los Ángeles, EE. UU.), x hora chilena.

Pero hubo algo que llamó la atención y que ha encendido Twitter previo al estreno. Es que el nombre de la canción no dejó a nadie indiferente, vinculándolo además a su relación con Kendal Jenner.

El título es Where She Goes, lo que se contradice con el extracto que entregó Benito y que está en español. Aunque puede tratarse de otra producción o bien simplemente no relacionarse la letra con su nombre.

Tal como mencionamos, esto generó una ola de reacciones en Twitter, donde usuarios bromearon con el idioma y apuntaron a la del clan de las Jenner/Kardashian como supuesta responsable de este giro en la carrera del artista.

De hecho, también citaron un reconocido momento de la doctora Polo, donde le llama la atención a una persona por hablar inglés siendo de origen latino.

pero y qué hace Bad Bunny anunciando y que “Where She Goes” que a donde va WHO?!! AQUÍ SE HABLA ESPAÑOL pic.twitter.com/1zXrqfyYKo

me after bad bunny tells me where she goes pic.twitter.com/xeKfqKtTJE https://t.co/1MvUZGlgwh

— be fucking for jinja (@jenniecuIture) May 17, 2023