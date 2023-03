Bad Bunny lanzó inesperada indirecta a Pedro Pascal por su próximo proyecto cinematográfico

“No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”. Esa es la frase que acompaña la histórica portada que protagoniza Bad Bunny en la prestigiosa revista TIME, ya que por primera vez desde sus inicios, ésta se encuentra en español.

El intérprete puertorriqueño fue el responsable de esta nueva edición que se titula “El mundo de Bad Bunny”, donde se le puede ver con un traje completamente de negro, del cual resalta una flor blanca en su solapa y accesorios dorados.

A pesar de que el artista es mundialmente conocido por sus éxitos como Me Porto Bonito o Safaera, su aparición en portadas no es una cuestión inédita.

De hecho, en ocasiones anteriores el cantante urbano apareció en The New York Times Magazine, Rolling Stone, Vogue e incluso Playboy.

En este caso de la revista TIME, se incluyó una entrevista en la que ahonda sobre su vida y aspiraciones, relatando cómo es su día a día en la ciudad donde actualmente se encuentra, Los Ángeles, Estados Unidos.

La broma sobre Pascal

Pero también tuvo oportunidad para referirse a su carrera como actor, la cual estalló con su aparición en la película Bullet Train junto a Brad Pitt.

Al respecto, Benito Martínez Ocasio sostuvo que “siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo. Siempre me gustó actuar, pero no más que la música“.

“La música siempre primero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de actuar, llegó gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta. La experiencia del Bullet Train fue súper cabrón“, manifestó.

Bajo dicha premisa, el intérprete fue consultado sobre su nuevo proyecto El Muerto y que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Al respecto dijo que “aún no hemos grabado ninguna escena”.

Así aprovechó de lanzar una broma sobre el actor Pedro Pascal, globalmente conocido por su protagonismo en series como The Last of Us y The Mandalorian.

“Quizá me cambien por Pedro Pascal”, dijo Bad Bunny entre risas, aludiendo a que podría perder su papel en la película frente al éxito que ha cosechado el chileno.

Mira acá su portada: