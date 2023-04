Postal de telenovela: Alocada foto a caballo de Bad Bunny y Kendall Jenner hace explotar redes sociales

Los rumores de una posible relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner se han ido acrecentando cada día más con la aparición de imágenes de ambos en redes sociales.

Aunque ni el cantante ni la modelo han confirmado que están juntos, ambos se han dejado ver en distintas ocasiones, como en la exclusiva fiesta post Oscar.

Pero eso no es todo, ya que su última cita ha dado bastante que hablar entre sus seguidores, ya que fue al más puro estilo de la telenovela Pasión de Gavilanes.

Es que TMZ reveló nuevas imágenes del Conejo Malo y la modelo teniendo una cita a caballo, en la cual ella le enseña a él cómo montar.

Según reveló el medio, la pareja habría pasado la mañana del domingo en el Centro Ecuestre de Hidden Hills, en California.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales llegaron de inmediato, revelando el asombro que sintieron los seguidores de ambos al verlos juntos.

“Me encanta la relación de Kendall y Bad Bunny y la queso”, comentó una usuaria en Twitter.

Kendall probably thinks Bad Bunny is Mexican and all this is just branding for her 818 tequila pic.twitter.com/dg9ywQbhuF

— horace (@gayandold) April 4, 2023