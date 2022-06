“Mami sube algo, dame contenido”: Bad Bunny sorprende con lanzamiento del videoclip de Me Porto Bonito

“Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito“.

Quine haya escuchado el nuevo disco de Bad Buny, Un Verano Sin Ti, de seguro recordará esa icónica frase de uno de los éxitos que más han sonado en el último tiempo.

Se trata del single Me Porto Bonito, que reúne al Conejo Malo con otro gran exponente del género urbano, Chencho Corleone.

Desde el estreno del álbum, solo las canciones Moscow Mule, Callaíta y, más recientemente, Tití Me Preguntó, han tenido su propio videoclip. Pero ahora este nuevo registro promete seguir sumando cifras de reproducción para Benito, ya que Me Porto Bonito -desde su lanzamiento- ya acumula más de 160 millones de visualizaciones en YouTube.

Asimismo, hay que destacar que se encuentra en la posición número 4 del top mundial de videos musicales en la misma plataforma.

Ahora, en el video de la canción, las reproducciones ya están superando el millón a poco menos de dos horas de su estreno.

Sin más preámbulos, dejamos a continuación el videoclip de Me Porto Bonito.

Mira acá el videoclip de Bad Bunny ft. Chencho Corleone: