“Siempre va a ser tierno”: Bad Bunny reveló la insólita razón por la que utilizó este nombre artístico

Si se nombra a Benito Martínez Ocasio, probablemente muchas personas no reconozcan de quién se trata pese a tener una fama de nivel mundial. Pero al hablar de Bad Bunny, prácticamente no existe alguien que no sepa quién es.

El intérprete puertorriqueño ha alcanzado el éxito internacional con diferentes canciones como Me Porto Bonito y Ojitos Lindos, una carrera a la que se refirió en su reciente participación en Carpool Karaoke, segmento del programa The Late Late Show conducido por el el británico James Corden.

La dinámica de este espacio involucra a celebridades de todo tipo, especialmente de la industria musical, quienes se suben a un vehículo conducido por Corden para conversar y cantar mientras dan un paseo por la ciudad.

Fue así como el artista urbano fue consultado respecto del origen de su nombre artístico, el cual tiene un significado que se vincula directamente a la fama.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow”, reveló Bad Bunny.

“¿Por qué cubrirías esa hermosa cara?”, replicó Corden, pidiéndole que explicara entonces el porqué del concepto de un conejo.

“Por más malo que sea un conejo, siempre va a ser tierno. Así soy yo, soy un buen chico”, bromeó el cantante.

Otro de los momentos más destacados fue la interpretación que hizo de As It Was, éxito mundial de Harry Styles. Aunque al inicio tuvo algunas dificultades para cantarla, el Conejo Malo supo apoyarse en la interpretación del presentador.

Mira el programa completo a continuación: