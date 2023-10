¿Podrás adivinar? Apple Music reveló pistas del tracklist del nuevo disco de Bad Bunny 

Este miércoles Apple Music reveló las primeras pistas del tracklist que tendrá el nuevo disco de Bad Bunny “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que será estrenado este viernes 13 de octubre.

La lista fue publicada por la empresa a través de la red social X, donde compartieron una imagen con las 22 canciones que sacará el Conejo Malo, pero con sólo algunas letras que llevarán los nombres de las canciones, simulando el juego “el colgado”.

Dentro de la publicación, la empresa citó a Benito haciendo referencia a las especulaciones y expectativas que ha generado en sus fanáticos el inesperado lanzamiento de su nueva música, con una posible vuelta al trap y que además, se encontraba supuestamente agendada por el cantante para el 2024.

“Ya que todo el mundo está tratando de adivinar, aquí están las pistas para adivinar el tracklist oficial. –@sanbenito”, señalaron desde Apple Music.

Guess the titles of the "nadie sabe lo que va a pasar mañana" tracklist before it drops. New album Friday. https://t.co/q5Gs6QvGln pic.twitter.com/QHjJd4dgtE

— Apple Music (@AppleMusic) October 11, 2023