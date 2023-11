Chileno creó canción de Bad Bunny con IA y desató furia del puertorriqueño: “No merecen ser mis amigos”

Los seguidores y seguidoras de Bad Bunny se despertaron con un furioso mensaje durante este martes. El artista puertorriqueño utilizó su canal de difusión en WhatsApp para lapidar una canción que fue creada con inteligencia artificial y que está causando impacto en el mundo.

Según se lee, el intérprete de Monaco tachó dicha canción como una “mierda”, asegurando a quienes les haya gustado, entonces “sálganse de este grupo ahora mismo”.

“Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa’ deshacerme de gente así”.

Sin embargo, aún más impacto ocasionó toda esta furia en nuestro país, considerando que la cuestionada canción fue creada por un chileno mediante el uso de IA. De hecho, este compatriota ya ha alcanzado miles de visualizaciones en su canal de YouTube FlowGPT.

Según se puede apreciar en el single, se trata de un remix entre Justin Bieber, Bad Bunny y Daddy Yankee, el cual literalmente no cuenta con la participación de ninguno de estos artistas.

Y es que dentro de las diversidades de herramientas que entrega la inteligencia artificial, es la posibilidad de recrear las voces de estos cantantes y así generar nuevo contenido, sin la necesidad de que sean ellos mismos quienes lo interpreten.

Chileno se defiende de acusaciones por uso de IA

Frente a esta polémica, el chileno detrás de la canción acudió a TikTok para entregar su versión.

Se trata del usuario @mauryceo.cl, quien explicó que “muchos me han preguntado si estoy asesorado legalmente para posibles demandas, el problema es que no existen abogados de robot y tampoco existen leyes contra los robots“.

“Los derechos de autor no protegen un audio, no te protegen un mp3, te protegen una partitura y una letra (…) Proteger una voz es algo imposible, tú no puedes proteger un sólo sonido“, enfatizó. Además indicó que dentro de la viralización de sus creaciones, explicita que se trata de música hecha por inteligencia artificial.

Si aún no sabes de qué se trata, puedes escuchar la canción de FlowGPT a continuación:

