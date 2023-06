“Muy triste, mi gente”: La decepción de Young Cister luego de que policía impidiera su show en México

Young Cister tenía previsto coronar su exitoso momento este jueves 22 de junio con el inicio de su primera gira internacional, la cual contempla presentaciones en diversas ciudades de México y España.

“La verdad es que a veces dudo mucho de mí, pienso que no lograré ciertas cosas, pero siempre que llega el día me sorprendo. Quisiera no sentir miedo a fracasar y solo fluir y entender que no todo puede ser perfecto a veces”, expresó al respecto en Twitter.

Sin embargo, pese a anunciar el show con bastante antelación y generar un masivo interés entre sus seguidores en el extranjero, el intérprete de La Terapia vivió una lamentable situación que derivó en la cancelación de su concierto en tierras aztecas: La policía ordenó su suspensión.

Así lo reveló el propio artista al asegurar que “la policía no quiso que hiciéramos el show de México“. “Muy triste, mi gente. Se escapa de mis manos, pero la productora a cargo ya está buscando una solución para realizar el show antes del domingo con el mismo ticket, les prometo que no los dejaré sin antes un show mío“, explicó.

Junto con los textos que compartió en sus historias, el cantante mostró a los fanáticos que lo esperaban a la salida del recinto en que el que inicialmente se iba a presentar, los cuales se contaban por docenas. “Los amo, de verdad no me esperaba tanto cariño y amor aquí”, expresó.

Aunque, de momento, no ha revelado la fecha ni locación del nuevo concierto, el artista de nombre Esteban Cisternas tranquilizó a quienes esperaban verlo al recalcar que la presentación iba sí o sí. Además, concluyó aclarando que no hubo desmanes de ningún tipo en la previa de su fallido show. “La gente se comportó súper bien y en calma, como siempre”, concluyó.

Mira los registros a continuación: