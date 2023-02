Revelan imagen con antes y después de cirugía estética de Cris MJ: “Lo más lindo de Chile”

Cris MJ vive un importante momento en su explosiva carrera: Este lunes pisó por primera vez la Quinta Vergara al ser invitado por Karol G para interpretar juntos la canción Una noche en Medellín.

“Muchas gracias por todo, estoy súper feliz. Vamos con to’ mi gente”, escribió el cantante urbano en Instagram, apenas unas horas después de su debut en el Festival de Viña y de convertirse en tendencia en redes sociales gracias al inesperado dueto.

Ahora, el chileno de 21 años nuevamente está dando que hablar pero, esta vez, por un comentado procedimiento estético al que se sometió en una clínica de Santiago, y cuyos resultados compartió el mismo recinto.

A través de una foto publicada en sus redes sociales, Aroca Clinic compartió un registro con el antes y después del cantante, en la cual aparece de perfil luciendo los resultados de la intervención en su nariz y mentón.

De acuerdo con el centro, el procedimiento consistió en una rinomodelacion y en bótox y relleno en el mentón, mientras que en los comentarios aclararon que sus labios no formaron parte de la intervención. Asimismo, no especificaron la fecha de la cirugía, por lo que, considerando su actuación en Viña, no sería reciente.

A varias horas de la publicación, diversos usuarios comentaron la imagen y aplaudieron el resultado final. “Me encantó el resultado”, “lo más lindo de Chile” y “maravilloso trabajo” fueron algunos de los escritos que las fanáticas dejaron en el post.

Revisa la imagen a continuación: