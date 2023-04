“He llegado a la meta”: Daddy Yankee anuncia 5 nuevos, y últimos, conciertos tras gira de despedida en 2022

El 2022 fue un año de despedidas para Daddy Yankee, quien anunció su retiro de los escenarios tras una extensa carrera de 30 años en la industria del reguetón con su gira Legendaddy.

Sin embargo, este lunes anunció que realizará cinco nuevos, y últimos, shows de despedida bajo la consigna “la meta” en su país natal Puerto Rico, considerado la cuna de este género musical.

“Hoy, luego de tres décadas, me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento”, indicó en un video que compartió en sus redes sociales.

“Movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo… he llegado a LA META (sic)”, añadió.

En esa línea, señaló que ha sido “gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, en Puerto Rico, PR. Y eso lo vamos a celebrar con reguetón”.

De acuerdo a lo que se indica en su página web, los conciertos de despedida de Daddy Yankee en Puerto Rico serán el 30 de noviembre, 1, 2, y 3 de diciembre de 2023.