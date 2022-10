Daddy Yankee dedicó emocionante post a Chile: Reveló que le pidieron hacer al menos 7 conciertos más

El reciente paso del Big Boss por Chile quedará para siempre grabado en la retina de todos sus fans que durante meses esperaron los tres conciertos que agendó en el Estadio Nacional en el marco de La Última Vuelta Tour, su gira de despedida.

Fueron miles las personas que acudieron a ver a Daddy Yankee, jornadas que estuvieron además marcadas por los problemas de seguridad que dejaron a varios “colados” que hicieron una avalancha para ingresar al recinto. Pero nada de eso empañó el espectáculo que brindó el artista puertorriqueño.

Los shows en los que cantó grandes éxitos como Gasolina, Yo Voy y Ella Me Levantó, también marcaron al propio reggaetonero, quien acudió a sus redes sociales para dedicar un sentido post a Chile.

“Chile querido, ‘inolvidable serás siempre para mi'”, partió diciendo el cantante.

Según reveló, “hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más según me solicitaron los promotores para que todos ustedes, quienes siempre me han dado tanto amor pudieran disfrutar del show”. Pero explicó que “lamentablemente no habían fechas disponibles en el estadio que cayeran dentro del itinerario ya establecido”.

En medio de su dedicatoria, el artista aseguró que se lleva los mejores recuerdos de este país y que el “amor es recíproco”, adelantando que “volveré a Chile, de eso estoy súper seguro, pues tienen una tierra hermosa”.

Detalló que en su próximo viaje se dedicará a conocer más lugares del territorio nacional, pero que lo hará como “su amigo Raymond Ayala”, lejos de las luces.

“Gracias por mantenerme siempre vigente en su país, siempre se dejaron sentir con cada visita mía a Chile, ustedes son y serán siempre mi familia extendida! Gracias por tanto!”, sentenció en su post.