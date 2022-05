“Los amo mucho”: El cálido saludo que envió Daddy Yankee para agradecer a sus fans de Chile

Este jueves se generó la caótica venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee, quien se presentará por última vez en Chile tras comunicar su despedida.

Aunque en primera instancia era un único show, a medida que los tickets se agotaron, la productora anunció dos nuevas fechas.

De esa forma, este jueves se vendieron entradas para el 27, 28 y 29 de septiembre próximo.

La larga fila virtual en PuntoTicket provocó que el propio artista urbano reaccionara, agradeciendo a sus fanáticos en Chile.

A través de su cuenta de Twitter, el Big Boss envió un cálido saludo a sus seguidores, asegurando que “vamos a hacer historia por allá”.

“Estoy aquí ensayando, preparándome para la gira y me acaban de dar esta noticia que toda la gente de Chile, más de un millón de personas, haciendo fila para los conciertos”, indicó en un video.

“Es increíble, gracias mi gente de Chile. Vamos a cantar Legendaddy y vamos a disfrutar de esos grandes éxitos”, añadió en el registro, enviando “salud y vida para toda mi gente. Los amo mucho”.

Posteriormente, compartió unas emotivas palabras para el público en Chile: “Gracias, Chile no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. Los amo”.