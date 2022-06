Dainesitta, cantante emergente urbana: “Me crié en una población y no por eso me drogo o uso armas en mi música”

Con solo 19 años, la cantante urbana Dainesitta, oriunda de Venezuela, ha logrado popularidad en el género chileno, donde la mayoría de los artistas son hombres.

Empezó en el 2019 “tirando freestyle, batallas como de contrapunteo, tiraderas (…) ya en el 2020 me empecé a enfocar más musicalmente”, confiesa a CHV Noticias y dice que su madre supo que tenía talento desde que era una niña.

Se presentará en el festival de La Junta, que se realizará en el Movistar Arena, el próximo 2 de julio, donde compartirá escenario con colegas como Pablo Chill-e, Pailita y Marcianeke. Ahí presentará algunos de los temas que la tienen apuntando a lo alto como Avaro y Bésame.

Sobre las temáticas que suelen repetirse y formar parte de este género musical, como las drogas y las armas, la venezolana radicada en Chile hace cinco años cree que los artistas reflejan lo que han vivido. “No lo encuentro malo”, adelanta.

“Chile era donde teníamos para llegar”

Llegó a Santiago junto a su madre y hermanos hace 5 años, cuando tenía 13, porque “era donde teníamos para llegar (…) me decían que los papeles en ese momento salían rápido y que no había tantos extranjeros como ahora”. Hasta el momento, no ha regresado a Venezuela.

Si bien la situación en el país gobernado por Nicolás Maduro ya estaba mala, cuenta que allá tenían problemas familiares y que la delincuencia “estaba sobrepasando los límites”.

“Mi mamá es sola con mis dos hermanos y yo, entonces lo hizo por seguridad, por un mejor futuro para nosotros”, añade.

—¿En algún minuto piensas volver a Venezuela a vivir?

—No— responde segura—, me enamoré de Chile.

—¿Qué fue lo que te gustó y lo que te hizo decidir quedarte aquí?

—La música, más que nada. Aquí fue que hice música, en Venezuela nunca tuve esa oportunidad. Aquí hay oportunidades que allá no creo que hubiese tenido.

Consultada sobre la postura de su familia sobre su carrera, la joven sonríe y dice que la más feliz es su madre. “Yo cantaba desde chiquitita y ella siempre quería que yo cantara”, recuerda.

“Si no tuviera la mamá que tengo no estaría donde estoy, porque igual se preocupa, como toda mamá. Eran las 3 de la mañana y desde el estudio la llamaba para que viera que estaba ahí. Entonces nunca me puso un pero”, explica sobre la relación que tienen.

De nutrición al trap y reggaetón

Cuando salió del colegio, Daine quería estudiar nutrición, hasta que descubrió la música y se dio cuenta que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Optó por lo segundo.

“Los artistas estamos acostumbrados a estar acostados en la cama, descansando y de repente te escriben ‘vamos al estudio porque va a estar tal persona’, entonces uno tiene que partir en el momento”, revela.

Pese a que después estudió gastronomía durante las tardes, “no me daba el tiempo de dormir”, recuerda la joven.

Sus inicios

Novios Cruzados fue su primera canción junto al ex chico reality Chriss Romero, actualmente dedicado a las redes sociales y el mundo de las criptomonedas, alguien que fue crucial para iniciar su carrera musical.

Su primer éxito, siente, fue Avaro “porque fue mi primer millón en dos o tres semanas”. Actualmente, el video cuenta con casi 4 millones de reproducciones.

Según cuenta Daine Echeto Rangel, su paso del freestyle al reggaetón no fue algo de “cambiar estilo”, sino más bien porque siempre le ha gustado y es un género bastante popular actualmente.

“Trato en este momento de enfocarme en lo que se está dando más o en lo que a la gente le gusta, que vendría siendo el reggaetón, que es más comercial (…) más adelante, cuando yo sienta que esté al tope, voy a hacer lo que yo quiera, que es el trap”, detalla.

Pese a que actualmente se dedica al reggaetón, una de sus referentes es la artista estadounidense Billie Eilish y también el músico Justin Bieber.

El uso de armas y drogas en el género urbano

Respecto a las temáticas que suelen protagonizar las canciones de este género musical, como el uso de armas y drogas en jóvenes, la cantante argumenta que en muchas ocasiones “los armamentos ni siquiera son reales” y que “hay gente que nunca ha disparado”.

“No lo encuentro malo, porque muchas personas han vivido en lugares donde han visto eso desde pequeños, entonces lo reflejan en su música”, revela.

Dainesitta recuerda su infancia y el lugar donde creció en Venezuela, una población, pero “no necesariamente yo canto sobre eso porque a mí no me llena hablar de armas, pero de repente hay personas que sí les gusta. Hay gente que se siente identificada al escuchar esa música”.

“Yo me crié en una población donde en la esquina fumaban, vendían droga, habían armas y no por eso yo me drogo o uso armas. Todo va en la crianza”, argumenta.

Cómo trabaja con la presión de ser mujer en la industria urbana chilena y el machismo o el impacto de las redes sociales en su vida y carrera, todo eso y más lo pueden ver en la entrevista completa que la artista dio a CHV Noticias ubicada al inicio de esta nota.