¿Palo para Marcianeke? Los desahogos de Ignacia Michelson que encendieron aún más los rumores de un quiebre

Pese a que nada ha sido confirmado, desde hace unos días circula en redes sociales el rumor en torno a un posible quiebre entre Ignacia Michelson y Marcianeke.

Aunque ninguno se ha referido de manera explícita al tema y, aún cuando ambos hasta no hace mucho se mostraron muy enamorados, la modelo ha publicado diversas frases y citas que, presuntamente, serían dedicadas al cantante.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

A su vez, usuarios de Instagram notaron que la pareja se había dejado de seguir e, inclusive, habían borrado algunas fotografías en las que aparecían juntos en sus respectivas cuentas.

En ese sentido, lejos de apaciguar las especulaciones, la DJ fue hasta la misma red social para postear diversos mensajes que no pasaron desapercibidos, pues muchos apuntaron que también serían dirigidos a Matías Muñoz, el verdadero nombre del artista urbano.

“Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia afuera”, escribió en la leyenda de una foto que posteó la noche de este lunes.

Asimismo, también fue hasta sus historias para enfrentar las críticas que habría producido la ruptura, pues interpeló a sus seguidores y acusó que ellos no saben lo que ocurre tras bambalinas.

¿Indirecta para Marcianeke?

“Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben. Somos humanos. Todos, cada uno sabe cómo tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea“, advirtió.

Finalmente y, para terminar con su comentado descargo, Michelson finalizó su intervención y posteó un mensaje que dejó más dudas que certezas: “Unos te dejan ir, otros darán todo por tenerte”, redactó en su cuenta.