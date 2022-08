Por $175 millones: Los detalles de la demanda que enfrenta Marcianeke versus el circo Tony Caluga

El conflicto que enfrenta a Marcianeke con el Circo de Tony Caluga se remonta al verano del 2022. La primera ocasión se registró el 19 de enero, cuando el artista urbano llegó varias horas tarde a su primer show pactado en la carpa ubicada en Quillota, provocando que sus fans se fueran del lugar sin poder verlo y generando que el recinto tuviese que devolver el dinero de las entradas.

Posteriormente, un segundo encuentro fue agendado para el 2 de febrero. Pero dos días antes de aquello, el cantante se había comprometido a asistir al lugar para sacarse fotos con sus seguidores. Sin embargo, la actividad debió suspenderse producto de un nuevo retraso por parte de Matías Muñoz, según informaron entonces desde el circo.

Así, desde el recinto cancelaron el show y dieron por finalizada su relación laboral con el intérprete de Dímelo Ma’.

Con esos antecedentes en consideración, entonces el circo decidió presentar una demanda civil en contra del artista urbano, apuntando a faltas por daño emergente, lucro cesante y daño moral, solicitando en total una indemnización que supera los 175 millones de pesos.

Los detalles de la demanda

Lo anterior fue explicado por la abogada representante del circo, Laura González, a Contigo en la Mañana. Según dijo, el primer show debió cancelarse luego que en el último contacto que se tuvo con el artista, el mánager dijo que “supuestamente vendrían llegando en 10 minutos, los que transcurrieron sin que él haya llegado al evento“.

Es decir, “esta demanda surge a raíz de un incumplimiento por parte de Matías Muñoz en la comparecencia de un show. Específicamente, la acción legal que se interpuso es una indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato de prestación de servicios”, detalló.

“La demanda ya fue presentada, proveída, se autorizó el poder y se exhortó a Talca, que es el domicilio que fue incorporado dentro de la demanda para efectos de su notificación” al cantante, señaló González.

Continuando con el relato de los hechos, la abogada indicó que el contrato de Marcianeke se realizó tras un acuerdo vía WhatsApp con Franco, su representante. El valor de los honorarios fue de $7 millones, de los cuales 2 debieron se pagados con anticipación y en efectivo.

Al respecto, el representante del circo, Abraham Lillo, declaró al matinal de Chilevisión que “la negociación se demoró dos o tres días, porque contestaban cuando ellos querían”. Y una vez que esto se concretó, “tuve que ir a dejar el dinero a la casa del mánager en Curacaví“.

Del evento se vendieron 1.260 entradas, que se tradujeron en un ingreso por más de $20 millones. Pero los tickets debieron ser devueltos al público tras la cancelación de la presentación y, posteriormente, el representante del cantante devolvió el dinero adelantado. “Se demoró en devolverlo, pero lo hizo”, sostuvo Lillo.

En detalle, Lillo indicó que Marcianeke “llegó tres horas atrasado” a su primera presentación, y que tras su arribo, “tuve una conversación con el mánager que se subió un poco de tono. No llegamos a pelear, pero fue una conversación no muy simpática”.

“No acepté excusas y les dije que ya no se hacía el show porque no íbamos a aceptar un nuevo plantón de la gente, porque ahí los que lo pasan mal son los niños que lo siguen”, afirmó.

El segundo evento

Ante lo ocurrido, la abogada explicó que el representante de Matías Muñoz, a fin de resarcir su falta, comprometió que “iban a realizar una sesión fotográfica el 2 de febrero, para que los fans pudieran tener un contacto más cercano con él y, luego, dos días más tarde, realizar el show que no se había realizado. Pero para la sesión fotográfica tampoco compareció“.

Tal como ocurrió con el primer evento, “no existió ninguna explicación nuevamente. Cuando se comunica mi representado ya cumplida la hora de la realización de este evento fotográfico, nuevamente dijo que iba en camino y no llegó”, enfatizó González.

Lillo reconoció que fue “un error mío haber traído a un artista de esa categoría al circo, sin saber qué estaba pasando. No conocíamos el medio y no sabíamos de qué se trataba”, aunque reiteró que “no es tan solo lo que se perdió por publicidad, show o boletos que se devolvieron (…) sino que además los gastos semanales que tenía que cumplir con la gente que trabaja conmigo”.

“Al principio nunca pensamos que iba a suceder esto, y nuestra intención nunca fue demandarlo”, aseguró el representante del circo; aunque todo cambió cuando esta situación se hizo pública, según dijo, y el mánager del artista “me mandó un mensaje bastante desagradable”.

Respuesta de Marcianeke

Fue durante una transmisión en vivo a través de Instagram, que el cantante urbano hizo sus descargos respecto a la acción legal en su contra. En tono de burla, Muñoz indicó que “vamos a volver a Chile a quemarle el circo al Tony Caluga”.

“Esa hue… fue puro show, el abogado le va a hacer tapita”, aseguró durante el live.

Desde entonces, no se ha vuelto a referir al tema.