Don Omar repasa a Daddy Yankee y revela detalles de conflictivo tour: “No hemos sido amigos ni un solo día”

Desde su paso por el Estadio Nacional, mucho se ha hablado de Daddy Yankee a nivel nacional. Un tema que ahora fue abordado desde otra perspectiva, ya que otro exponente del género -después de años de rumores- aclaró cuál es su vínculo con el interprete de Gasolina, revelando episodios que evidencian una relación compleja.

Se trata de Don Omar, quien en una entrevista con el programa de Youtube “El Chombo”, no tuvo pelos en la lengua para referirse a su colega.

“Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Daddy Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”, sostuvo el artista, procediendo a relatar una particular vivencia que compartieron y de la que no tiene muy buenos recuerdos.

“Crónica de una muerte anunciada”

Todo se originó cuando el intérprete de Conteo comenzó a trabajar en su gira llamada Don versus Don, en la que aprovecharía de recorrer diferentes países para anunciar su retiro. Una idea que le compartió al productor Raphael Pina, quien también trabajaba DY, y que terminó por sumar a Yankee.

De esa manera surgió The Kingdom Tour, que se concretó entre 2015 y 2016, pero que de las 60 fechas agendadas solo se realizaron 9 en Estados Unidos y Puerto Rico.

“Fue la crónica de una muerte anunciada, todo el mundo lo dijo desde el principio”, sostuvo Don Omar, asegurando que en las primeras reuniones de organización de la gira, ya habían roces que lo hicieron dudar de su participación.

“Cuando Raymond llega de Europa, en nuestra primera reunión lo primero que dice es que no le gusta, y yo me levanté de la silla dejé a todo el mundo en la reunión y me fui. Porque yo no soy empleado de él… desde el primer día esto no iba a salir bien”, contó.

Pero eso no fue todo, ya que además indicó que luego de la primera noche del show, hubo una portada en un periódico que le causó molestia, ya que tituló en primera plana con: “Daddy Yanke noquea a Don Omar”. Algo que, según dejó entrever, habría sido orquestado por el equipo del Big Boss.

“Como yo no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten el respeto me fui. Nadie se dio cuenta que yo no estaba, cuando me empezaron a buscar yo estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un mail para el señor Raphael Pina, dejándole saber que nunca más se atrevieran a hablarme de esto“, sentenció sobre esta experiencia.