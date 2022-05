Esto no lo veías venir: La curiosa alianza que unió a Douglas con Marcianeke

Probablemente esto no te lo esperabas. Douglas realizó un solidario gesto con Marcianeke, según contó el propio cantante.

El músico de 51 años relató a Publimetro que ayudó a que el interprete de Dímelo Ma tuviera contactos con algunos importantes productores de EE.UU.

“Un productor importante de la música me preguntó por Marcianeke y yo contacté a su manager”, comenzó diciendo el músico que ya prepara su regreso a nuestro país en noviembre con un nuevo trabajo, Segunda Parte, conmemorando más de 20 años de carrera.

Douglas Mario Rebolledo, su nombre completo, añadió que el agente del exponente del trap nacional “estuvo hace poco por acá y lo puse en contacto con el productor, porque uno tiene que ayudar a los músicos chilenos, tenemos que ayudarnos entre nosotros”.

“Siempre es interesante ver estos fenómenos musicales y nunca olvidarse que uno también fue un fenómeno en su época. Cuando yo partí con Cariño Malo también era un fenómeno”, expresó.

Actitud que Franco, el mismo manager de Marcianeke, valoró positivamente. “Me sirvió mucho el contacto que me dio Douglas, porque me comunicó con gente muy importante, que manejan a grandes artistas“, agradeció.

Junto a esto, complementó que “fue una experiencia genial que una persona como Douglas nos de ese apoyo y confíe en nosotros para ponernos en contacto. Muy agradecido de él, sus consejos y la buena onda, porque todo lo que se viene es fantástico”.

Finalmente, el cantante manifestó que “espero que ese nexo que hice les sirva y que le vaya bien a la música chilena. Siempre es bueno para todos los chilenos”.