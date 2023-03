El drama financiero que enfrenta a Standly con ex manager: Cantante lo acusó de robarle 500 mil dólares

El cantante urbano Camilo Paredes, más conocido como Standly, aseguró haber sido víctima de robo por parte de su ex manager, Nikolas Romero, a quien lo acusa de sustraerle 500 mil dólares cuando trabajaban juntos.

Así lo manifestó en conversación con el medio peruano Radio La Zona, donde fue consultado sobre el presunto robo. “Yo creo que las personas con el dinero cambian. No sé si es el dinero o la fama, pero cambian las personas a veces”, partió diciendo.

En ese sentido, el intérprete de éxitos como Pégate y Mi Gata indicó que “yo quizás confié mucho, porque soy una persona de buen corazón”.

“A veces confío mucho en mis hermanos, pero lamentablemente a él no sé qué le habrá pasado en su mente y me falló no más. Me robó plata, pero el dinero va y viene”, agregó.

Sin entrar en mayores polémicas, el artista sostuvo que “tengo mi corazón intacto, mis ganas y mis energías de luchar. Pase lo que pase, el dinero que se vaya o se pierda, eso se recupera. Pero las amistades y las relaciones no, y ahí él perdió la oportunidad de su vida“.

La respuesta de ex manager de Standly

A través de su cuenta de Instagram, el ex manager del cantante, quien también es conocido bajo el apodo de Ice D, mostró la cuenta pública en que se detalla los gastos que hizo durante su gestión.

Asimismo, declaró que las acusaciones del joven oriundo de San Felipe “son absolutamente falsas y difieren de la realidad laboral que establecí con Camilo Paredes”.

“Me es indispensable dar a conocer los pormenores de mi relación personal y laboral con Camilo para despejar los prejuicios y defender mi honra y prestigio profesional que hoy están en escrutinio público”, añadió.

Nikolas Romero indicó que su antigua amistad con Standly proviene desde que comenzó a crear sus primeras composiciones. “Mis padres acogieron a Camilo como un hijo más, pues no contaba con el apoyo de su familia en índole alguna. Lo vimos crecer como artista, otorgándole los sustentos económicos y emocionales”, sostuvo.

“Gracias al esfuerzo de ambos, logramos un contrato de distribución de $1 millón de dólares. Dinero que está en cuestión”, agregó Romero, quien asegura que los 500 mil dólares están justificados en la cuenta pública adjuntada.

En esa misma línea, reconoció que “cometí errores que debo reparar, se me dificultó el manejo de los costos de vida del artista y de su carrera musical, desembocando en una bicicleta económica que resultó en deudas a trabajadores y productores”.

“Hoy me encuentro liquidando mis bienes para pagar las deudas pendientes. Pese a que el dinero del que se me acusa robar fue todo invertido en la carrera y vida del artista, me hago responsable de mi error reconociendo y saldando los pagos pendientes“, complementó.

Finalmente, insistió en su inocencia asegurando que “jamás he estafado a nadie, no soy un ladrón y tampoco le haría daño a quien consideré un hermano. Además, expreso mi preocupación al entorno musical para apoyarnos y desinvisibilizar las contingencias en el ámbito artístico, sobretodo con quienes partimos desde abajo”.

Revisa la declaración acá: