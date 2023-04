Robaron un celular en su show y ofreció reponerlo: Solidario gesto de Duki con fanática conmovió a las redes

Un preocupado gesto de Duki se hizo viral en redes sociales, luego que el popular cantante detuviera su concierto tras percatarse que una fanática había sufrido el robo de su celular en plena presentación.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la ciudad argentina de Córdoba y, según muestra el registro, el artista se mostró bastante atento a lo que sucedía e, incluso, se comprometió a ayudar a la víctima.

“¡Pará! ¿Qué pasó? ¿Le robaron?”, preguntó el argentino desde el escenario al ver a una chica que lloraba entre el público. “Perdón, reina, no llores”, dijo al intentar consolarla a la distancia.

“Mil disculpas. Te juro que no puedo hacer nada. No puedo juzgar a todas las personas que están acá. Así es la vida, hay que estar acostumbrado. Te va a pasar y así vas a crecer“, aconsejó el argentino a la mujer, dando por finalizada la situación.

Al parecer, el incidente lo afectó más de lo que demostró en un inicio, a juzgar por lo que dijo hacia el final del espectáculo. “Quiero agradecer a todos los que vinieron, espero hayan disfrutado la fecha, a esa gente que le pasó algo, y ahora se siente mal, mil disculpas, no fue apropósito”, dijo, tras pedir que encendieran las luces.

“Si yo hubiese visto a la persona, te juro que le agarro de los pelos y lo saco yo, volvió a decir el cantante, reafirmando su preocupación por la chica.

“Si no nos bancamos entre nosotros…”

Finalmente, cuando el show estaba por terminar, Duki buscó entre los presentes a la joven y le dijo que “lo que menos quiero es que te pongas mal”, para luego revelar un emotivo gesto.

“Si después apareces acá, yo te lo hago llegar, te lo repongo. A la piba que estaba llorando, que después se acerque y le repongo su celular“, repitió, recibiendo una ovación del público.

“Si no nos bancamos entre nosotros, no nos va a bancar nadie, cuidémonos, estemos atentos”, concluyó el artista, no sin antes lanzar una última reflexión para dar termino a la ajetreada noche.

“Mil disculpas si me vieron desconcentrado, lo que más quiero es que la pasen bien, y a veces cuando veo que que la están pasando mal… Muchas gracias de verdad. Vamos a terminar los temas como tiene que ser. Los amo, guachos”, cerró el cantante.

Mira el video a continuación: