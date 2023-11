Ex manager de Jordan 23 lo acusó de supuesta producción de fotos pornográficas de menores

El pasado miércoles el ex manager del Jordan 23, Marco Freddy Carrasco, denunció a través de sus redes sociales al cantante urbano de producir material pornográfico utilizando a menores de edad.

La grave acusación fue realizada mediante a sus historias de Instagram, donde calificó como “pedófilo” al artista y anunció el retiro como su representante, problemática que al parecer se habría producido a raíz de un conflicto con la madre del productor.

“Lo que tengo es producto de mí, no de un mal agradecido que tiene ficha de pedófilo. Tení’ dos millones de seguidores y aceptan ese abuso. Te metiste con mi madre que no valorizaste, mi madre que es tu madre, cag… al ácido longi. (…) Paga seguridad, que ahora no tienes tío”.

Pero las acusaciones no terminaron ahí, ya que el ex representante también acusó de tráfico de drogas a la madre de Jordan 23.

“Sigue pasándole plata a tu madre para que siga traficando de Brasil a Chile en los shampoo”.

Tras dar a conocer un pantallazo en el que supuestamente le responde el cantante a sus acusaciones, Marco reveló el por qué lo acusó de pedofilia, difundiendo una imagen en la que figuraba la causa.

“Dejen de seguir al pedófilo que le sacaba fotos a sus propios hermanos sin ropa. Por eso tiene la causa, y su madre, que se cree madre (y) lo dejó tirado a los 3 años, le está tapando todo porque ahora tiene plata”, finalizó.

“Tuve que echarlo por doméstico”: Jordan 23 respondió a acusaciones

A poco más de 24 horas de que las polémicas acusaciones encendieran las redes, Jordan 23 utilizó su Instagram para defenderse ante su ex manager, a quien acusó de robo.

“Quiero que todos sepan que al Markito (mi ex Manager) tuve que echarlo por doméstico (ladrón), me robó cualquier millones (sic) cuando me fui para España y está haciéndose el hue… por no querer pagar, por eso está haciendo toda esta escena”, disparó el urbano.

También, el intérprete de “Cabaña” respondió a denuncia por las “fotos pornográficas” que supuestamente habría tomado a sus hermanos menores.

“Sí, tengo base para todo lo que hablo, no cómo vo’, sin código…, me tirai’ la hue… de mis hermanos, sabiendo la fábrica de caso que me hicieron los giles para dejarme en cana (cárcel) y no pudieron. Te paso por el pi… viejo verde”, detalló.

Finalmente, el cantante apuntó a un supuesto montaje en su contra por parte de Carabineros, al momento en que recordó un desconocido incidente con la institución.

“Y esa causa cul… perkin que tira a la mesa me la fabricó la yuta, la misma que pesqué a balazos cuando era cabro chico. Querían dejarme en cana cuando cumplí los 18 (…)”, cerró Jordan.

