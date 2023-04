De influencer a los grandes escenarios: El exitoso presente de Max Valenzuela como cantante urbano

Con apenas 13 años, Max Valenzuela se convirtió en uno de los primeros fenómenos chilenos en redes sociales y logró acumular millones de seguidores por sus videos en Musical.ly y una incipiente plataforma llamada TikTok.

Fue invitado a distintos programas de televisión, incluso se lució como locutor y animador de algunos eventos. Sin embargo, actualmente se encuentra un poco alejado del “mundo influencer”, enfocándose en su proyecto musical.

“En ese entonces mi futuro quería que fuera ese (la animación). Me gustaba, pero siempre estuvo esto de la música desde chico, sólo que no me daba cuenta“, comentó en una reciente entrevista con el programa Stage Urbano.

En septiembre de 2018, debutó como cantante con el sencillo Te Encontre, en un estilo musical que hoy en día no se siente tan cómodo. “Ahora escucho esos temas, no son lo mejor que he hecho. Pero sí da como cosita porque era chico”, se sinceró en dicha conversación.

Si bien alcanzó a lanzar un EP con su nombre real, actualmente continúa en la senda artística bajo el seudónimo de STRANGEHUMAN, donde se aventura en sonidos más vinculados al trap.

Bajo el respaldo de figuras del género urbano como Young Cister y Polimá Westcoast, el joven ha realizado un silencioso camino en la música acumulando millones de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo.

Debutará en importante festival

Este miércoles se dio a conocer el cartel del festival Rolling Loud, uno de los eventos de hip-hop y trap más grandes del planeta. Dentro de los confirmados se encuentran dos chilenos: Harry Nach y el propio Valenzuela.

El festival, que se llevará a cabo en julio de este año en Miami, estará encabezado por Playboi Carti, Travis Scott y A$AP Rocky, además de otros nombres como Lil Yachty, Chief Keef, Freddie Gibbs, PinkPantheress, Fousheé, entre otros.

A raíz de lo anterior, el cantante manifestó su emoción por formar parte del evento. “Soñamos con esto y ahora por fín lo haremos posible. Los amo kon mibida, no dudé en jugar mis cartas por typ. Solo se aproximan cosas buenas”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que StrangeHuman acumula una serie de canciones en plataformas digitales, incluso tiene más de 700 mil oyentes mensuales en Spotify y millones de visitas en YouTube. Dentro de sus temas más populares se encuentran Revenge, Villa de Lobos y Off White.