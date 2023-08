Tendrá 14 canciones: Feid anuncia estreno de nuevo disco con la participación de dos artistas chilenos

Este viernes el músico colombiano Feid compartió en sus redes sociales los detalles de su nuevo disco que está pronto a ser lanzado y que contará con la colaboración de reconocidos artistas chilenos.

Se trata de “Mor, No Le Temas a La Oscuridad“, un proyecto con 14 canciones que sumará a grandes personajes del género urbano entre los que destacan Ñengo Flow, Ryan Castro, Rema, Cupido e ICON para que lo acompañen en algunos temas.

Artistas chilenos se unen a Feid

Uno de los sencillos que más llamó la atención del nuevo disco del colombiano es “El único tema del ferxxo“, puesto que cantará con Pailita y Young Cister.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FERXXO (@feid)

Ante tal noticia, los fanáticos del género se emocionaron por los artistas que incluyó en su producción nueva, sin embargo, algunos lamentaron que Karol G no estuviera entre ellos. “Like si quieres que salga un FT con Karol“, comentó un seguidor, recibiendo más de 400 me gusta.

Según lo informado por el autor del nuevo disco, este verá la luz el próximo 29 de septiembre en todas las plataformas de música.

Canciones del álbum:

Vente Conmigo Niña bonita ft. Sean Paul Gangsters y Pistolas ft. Ñengo Flow Ferxxo 151 ft. ICON Bubalu ft. Rema Ritmo de Medallo ft. Ryan Castro Ferxxo Edition Nx Tx Sientas Solx Luces de Tecno Ey Chory Velocidad Crucero Románticos de Lunes El único tema del ferxxo ft. Young Cister y Pailita Privilegios ft. Cupido

Síguenos en