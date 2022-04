“A estos flaites no hay que dejarlos pasar”: La frase que la policía chilena le habría dicho a L-Gante

L-Gante se ha transformado sin duda en uno de los exponentes del género urbano más populares de Argentina. Lo anterior, ha significado que su carrera se haya internacionalizado rápidamente, y durante la jornada de este miércoles arribó a Chile para trabajar junto a su colega Marcianeke, en un tema llamado Toma.

No obstante, el artista argentino, creador de éxitos como Papu DJ, Tinty Nasty o Logi, habría tenido problemas en su arribo a suelos nacionales. Según informó TN Show, el abogado del artista, Alejandro Cipolla confirmó los hechos, explicando que el cantante estuvo una hora sin poder salir del lugar y que las autoridades le revisaron todo su equipaje.

“A estos flaites (villeros) no hay que dejarlos pasar“, fue la frase que denunciaron desde la interna del equipo musical del trasandino, con la cual un comisario de la Policía de Investigaciones habría recibido al intérprete.

“Él tenía sueño y se acostó mientras esperaba. Vino un agente de la PDI, le pateó la silla para despertarlo y lo empezó a basurear, diciéndole a los gritos que se levante”, dijo Cipolla al citado medio.

“Mientras esperaban, se decían entre ellos que tenían que hacer esperar a esos a ‘flaites’, que son como villeros, que no los tenían que dejar pasar así no más“, agregó el abogado de L-Gante. “Por suerte ya está en el hotel, no se le encontró que tuviera algún tipo de restricciones, ni nada indebido en su equipaje”, sentenció.

Por su parte, desde la PDI indicaron que cuando el artista llegó al aeropuerto, “mantuvo actitudes irrespetuosas y conductas no apropiadas hacia las autoridades, especialmente a migraciones”.

Según explicaron, habría sido ese el motivo por lo cual llamaron a la policía y se demoraron los trámites. Finalmente, entre idas y vueltas, el hecho no pasó a mayores y L-Gante no fue deportado presuntamente por la intervención de su productora.

Tras la polémica, el artista argentino publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, revelando que las autoridades chilenas le decían “es el Marcianeke de Argentina“.

“Tal vez tenga que ver con su causa, ya que está imputado por el uso de armas de fuego y amenazas agravadas. Los chilenos son muy estrictos. Conociendo la justicia chilena, quizás tenga que ver con esta causa que tiene abierta con Argentina”, dijo una periodista argentina en eltrece, estación televisiva trasandina.