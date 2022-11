Con cancha de tenis y un jacuzzi: Marcianeke mostró los rincones de su nueva casa en Chicureo

Con apenas 20 años, Marcianeke es un referente indiscutido de la música urbana nacional. Además, es considerado como uno de los fundadores de esta nueva escena que ha puesto el nombre de Chile en lo más alto en el extranjero.

Alejado de las polémicas y viviendo importantes procesos personales, el artista es el protagonista del segundo capítulo de Urbanos a Prueba, el nuevo programa original de Chilevisión.

Lee también: “Me han tocado chicas súper buenas”: Pailita confesó si está soltero y describió cómo es su mujer ideal

Conducido por el periodista urbano Diego González, el artista fue sometido a un día en la Vega Central de Santiago, donde hasta tuvo que improvisar rimas para vender frutas y vegetales en el mercado.

En una instancia más íntima, el cantante también conversó sobre la relación que tiene con su familia, abordó el trabajo que desempeñaba antes de dedicarse a la música y, por supuesto, sobre su vida amorosa, su carrera musical y las distintas colaboraciones que tiene en mente.

Su nueva vida en Colina

Dentro de las escenas más llamativas del episodio, está el recorrido que hizo el autor de Dímelo Má junto al comunicador por su nueva casa en la comuna de Colina.

El oriundo de Talca mostró en exclusiva su nuevo hogar, que cuenta con amplias dependencias, un vasto y frondoso jardín, un jacuzzi y una cancha de tenis que, según dijo, se transformará en una de fútbol.

Lee también: “Si seguía así, no iba a durar mucho”: Marcianeke confesó que está en proceso de desintoxicación para dejar el tusi

“¿Tu vida está más tranquila ahora, o no?”, preguntó González mientras caminaban por el patio. “Sí, estoy más piola ahora. (…) He estado más en la casa, he tratado de no salir tanto”, respondió Marcianeke.

Así, el segundo de los ocho capítulos que tendrá Urbanos a Prueba, muestra al artista en una faceta totalmente distinta a la conocida por la mayoría, con un cantante más relajado y dispuesto a entregar detalles sobre lo que ha sido su vida desde que alcanzó la fama.

Revisa aquí las imágenes de la casa de Marcianeke













Revisa el capítulo de Urbanos a Prueba